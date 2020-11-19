北京当局冻结前中央党校校刊副编审旅美学者邓聿文银行账户

曾任中共中央党校校刊『学习时报』副编审、两年前旅居美国的政治学者邓聿文与妻子在中国的银行账户突遭冻结，邓聿文“忍无可忍”，发表公开声明谴责“这是一个多么无道的政权，连温和的声音都不放过，用恐怖手法，对待批判它的公民。”

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邓聿文18日发表声明表示，自己与妻子在中国的四个存有近30万元人民币的银行帐户全被中国国家安全委员会下令冻结。据指当局认为邓聿文“对中国国家安全和利益有重大威胁”。

三个月前，原中共中央党校教授蔡霞被当局开除党籍，随后冻结了她的退休待遇。蔡霞目前旅居美国，她在数月前批评中共已沦为僵尸，习近平有如黑帮老大，她并且指出，免于危局堕入乱世的当务之急是习近平走人。蔡霞发表的一系列言论海内外反响很大，

同样出自中共中央党校的邓聿文对中共当局如此对他和家人下狠手感到吃惊，他在声明中说，“我虽然在海外媒体写过很多批判中共和习近平的文章，但看过我文章的人都认为我的文章理性温和”。邓聿文两年前旅居美国以来，在『纽约时报』中文网等海外诸多包括报刊发表大量分析中共政治，习近平政权走向的文章，受到相当关注。相对而言，实属温和，但他的银行帐号被冻结显示，习氏政权对任何批评即便很温和理性的批评都不能接受。

邓聿文在中共党校担任『学习时报』副编审时，于2013年3月在英国金融时报发表“中国应该抛弃朝鲜”后不见容于当局，随后被中央党校解聘。邓聿文在声明中披露，其实外界不知道在此之前，他就因『胡温的政治遗产』一文惹得当时的国家副主席、中央党校校长习近平震怒，“习认为此文在他上位前夕为他带来了麻烦”，党校秉承习的意思，处分了他，并发出解聘威胁。

邓聿文最初本不想把这些事情披露出来，他认为中国有那么多人因言入罪，自己只是写文章而已，“比起那些勇敢的异议、反对人士，我的事一点也不突出，我也不是勇敢之人，认为不值得中共当局这样对我”，但中共当局竟然冻结了他和妻子半辈子的积蓄! “中共当局的如意算盘是冻结我们的账户，还要我默不作声，像当作什么事都没发生，或者可怜兮兮地求他们恩赐解冻，这是办不到的!”

邓聿文表示，“对于他们的卑劣行径，我只有一句话，受够了! 我不会屈于他们的淫威”。他表示不会放过任何争取要回自己合法财产的可能，还要继续用自己的笔，“行使对中共的批评权利，同他们抗争到底!”

独立学者吴祚来对自由亚洲表示，邓聿文和蔡霞以往都在中共核心部门出于重要位置，当局先后对身在美国的两人出手，估计是希望对体制内的人起到震慑作用。杨自立则发推评论：“习近平看来是铁了心走毛泽东老路。人在抓人，人不在拿亲人当人质，人质不管用就没收财产。孙大午数亿资产被全盘接管，邓聿文只有30万也要全数没收。最近习近平还开依法治国会议，调门就是一个：习近平的话就是法!”