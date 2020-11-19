台湾军方发现失事F-16战机讯号不排除空间迷向坠海

台湾空军司令熊厚基今天透露，F-16战机坠海事件，初步分析机械故障可能性低，不排除是在黑夜的云中爬升转弯时，产生错觉，导致空间迷向而坠海。另台湾海军今天上午已发现发现疑似F坠海战机上发出的信标讯号，正集中兵力加强搜索。

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为什么台湾军方分析可能是空间迷向而坠海呢？空军上校队长蒋正志驾驶二号机升空实施夜间训练后，曾两度透过无线电发话，第一次说「雷达锁定前机」，第二次回应一号长机的无线电点名，曾回答说「大声清晰」。但后来三号机连续两次询问二号机的高度，他没有回答；接着长机再询问二号机高度，并再度要求无线电点名，但蒋正志都没有回答了。

其次，从雷达轨迹来看，18时6分7秒，蒋正志座机的高度是七千英尺，速度三一○海里。18时6分21秒，高度变为四千英尺，速度三九○海里。18时6分27秒，高度变成零英尺，速度高达五百海里。换句话说，这架战机在20秒钟之内，高度由七千英尺陡降到零，速度则由三一○海里增加到五百海里。

熊厚基表示，这架战机起飞前各系统都正常，起飞后的无线电通联，也没有回报机械异常，并且起飞后顺利爬升到七千英尺，推测机械故障可能性低。依据天气测报数据、其他飞行员的描述、和飞行录音等，当时操作环境是黑夜，飞机在爬升过程中进云，并在云中操作转弯，不排除产生错觉，导致空间迷向。

另外，10月29日，一架F-5E战机在台东加路兰外海失事，台湾军方委托民间探测打捞公司铨日仪，出动「奥黛丽丝号」探勘船在台东海域探测机体，还没发现，随即发生花莲F-16战机失联意外，奥黛丽丝号于是立刻依军方要求再赶到花莲支持。

「奥黛丽丝号」探勘船，配备有最新的动态定位系统、2000米的声纳及3000米的多波束测深仪，及无人载具仪器，多次参与海下搜救及探勘任务，2018年曾成功地在兰屿1000公尺深的海域，捞起失事的黑鹰直升机。