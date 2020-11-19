德国《经济周刊》：德国汽车峰会的赢家是中国

德国日前举行汽车峰会，政府决定向汽车业投资30亿欧元，以促进德国电动汽车的发展，扶持汽车生产商。但德国《经济周刊》批评说，政府又在帮中国的忙，德国汽车峰会的赢家是中国。

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该刊认为，政府的津贴是一个绝望的行动。它只会有利于电池生产商。而电池生产商早已把德国甩到后头了。德国为能源转型花费了可达五千亿欧元的资金，向工业和科研提供了100亿欧元，以研发可再生能源技术。但在太阳能板上，德国却毫无地位。德国屋顶上的太阳能消耗了德国亿万欧元的补贴，但安装的却是来自中国的电池板。但德国政府却一点也不难为情，反而计划为中国创造下一个成功。政府现在决定投入30亿欧元，以促进德国电动汽车的发展。这是最新汽车峰会的结果。但受到促进的电动汽车的最昂贵部件却主要来自中国。汽车峰会的赢家于是成了中国。中国已成为世界电池领头羊。德国在这方面又陷入了可怜巴巴的境地。电费高昂加上人工成本太高，以至于在德国生产电池不划算。可就在德国哀叹的同时，中国电池龙头企业宁德却在图林根建立了一个大工厂。美国汽车生产商特斯拉计划在勃兰登堡州建立一个电池厂。现在又爆出了中国蜂巢能源将在萨尔州建立大电池厂的新闻。德国政府稀奇古怪的补贴和工业政策只会使德国在汽车最重要部件上的落后状态变得铁板钉钉，更为牢固。如果德国继续这样走下去，那么，不仅是太阳能装置将来自中国，德国的电动汽车也将很快来自中国。