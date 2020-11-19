日本新冠疫情进入最高峰

冠状病毒疫情（COVID-19）爆发后，东京品川站内戴着防护口罩的行人 2020年11月13日

日本东京都政府相关人士表示，19日的新型冠状病毒新增感染人数达534人，连续两天创单日新高，昨日为史上最高的493人。

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而从全国来看，日本国内18日新确诊新冠感染者最后确认值为2203人，单日新增人数创新高，大大超过此前最多的11月14日的1735人，在日本突破两千人尚属首次。

东京都19日召开有专家出席的会议，已把与疫情相关的4个级别警惕指标上调1级至最高的“疫情正在扩大”的最大级。

首相菅义伟面对严重疫情一直不肯放弃支援旅行业和饮食业的“Go To Travel”活动，但是最近不得不对感染者人数的急遽增加表示担忧，他向经济再生担当相西村康稔、厚生劳动相田村宪久下达指示，要求“全力采取措施防止疫情扩散”。

现在餐饮店等正在实行使用“Go To Travel”中的“Go To Eat”项目的超值餐券，价值相当于购券额的125%，以地区为单位发行和使用。后来使用范围逐渐向全国扩大。

一般来说，1万日元（约合人民币643元）可购买价值12500日元的餐券，也就是说政府补助就餐25%的费用。

鉴于感染大规模扩大。首相菅义伟11月19日在官邸向媒体表示：“认识到现在正处于最大限度的警戒状况。”他以指出，有意见认为存在经饮食传染的风险，呼吁国民在就餐交谈时戴口罩，实践“安静的口罩聚餐”。