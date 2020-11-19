日澳相互准入军事协议不容小觑

刚刚签署的RECP协定，似乎多少掩盖了两日之后，这一协定签约国中的两国---澳大利亚与日本签署的另一项军事合作协定，观察人士指出，这是两国间历史性的军事合作协定，两国承诺，将准入对方军队在各自领土互访、训练，并强化双方军队的联合行动能力。签署这样一个协定，观察人士认为都与中国的威胁有重大关系。

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显然，这是印太地区防卫的一个新的盟约，印太地区囊括印度洋，从澳大利亚一直到北太平洋广阔的领域。两国11月17日利用澳大利亚总理莫里森访问东京的机会签署了相互准入军事协议。为两国军队互访进行训练和联合军事行动建立法律框架。这一将于2021年正式诞生的新框架还规定，如有必要，可以在对方国土驻留军队。

美国随即对日澳这一防务协定表示欢迎，这项协议被认为大大有助于美国在亚太地区遏制中国恶意扩张。美国第七舰队司令默茨中将周四表示，这一协议令人鼓舞，大有帮助，美国非常支持这项协议，并期待与两国一起进行演练。这一协议是日本1960年与美国签署构成美日军事同盟重要组成部分的『部队地位协定』以来签署的第一项类似军事协定。『部队地位协定』允许美国军舰、战斗机和军队在日本以及周边地区部署，美国将这一协定视为美日安保的基石。

日本首相菅义伟与澳大利亚总理莫里森签署协定后发表的公告并未点中国的名字，但其所指十分清晰，联合声明重申强化合作以壮大一个开放、自由、繁荣、包容的印太地区，对北京在南中国海和东海的军事化表示“严重关切”，对香港局势“十分忧虑”，两国同时对美国继续投入印太地区表示高度赞赏。北京则立即批评日澳防务协议，中国外交部发言人赵立坚18日称，美国正利用它在亚太地区的盟友关系推动建立一个类似北约组织的、损害他人利益的军事同盟。

日澳防务协议的重要性从莫里森总理专程赶来东京可窥一斑，莫里森从东京返国后，必须要自我隔离十四天。这位保守派领袖表示：“澳大利亚与日本，同样都是建立在市场经济基础之上的民主自由国家，自有许多共同的战略利益。”针对有人批评这一协议针对中国而来，莫里森称，这一协议有利于地区和平，日澳防务协定没有任何理由引起担忧。

日澳防务协定没有规定一方遭侵犯后另一方自动干预的条款，之前，囿于『和平宪法』，这对被视为全球第五大军队、2021年军费预计高达430亿欧元的日本自卫队几无可能，但是，日本于2015年对和平宪法条款进行了修正，允许援助受到威胁的盟军，条件是如果盟军介入了保卫日本的军事行动，预防性轰炸似乎仍无可能。

不过，这一协议明确反映了两国自2007年开启的合作进程，日本2010年版的国防白皮书把澳大利亚排列在强化双边关系的前列位置，2013年，两国开始了军事合作谈判。即便安倍晋三已离职，菅义伟首相对捍卫印太合作坚定不移，另外，澳大利亚与日本都坚决主张强化外加美国和印度的“四国合作”，后者被北京视为企图钳制中国，菅义伟在10月初再次组织了四国会议。

日澳强化军事合作，四国合作不断深化，一个重大的背景与北京跟日本围绕钓鱼岛紧张的地缘情势密切相关，同时，澳大利亚与北京的紧张关系因为澳大利亚坚决主张国际独立调查新冠病毒来源、禁止华为参与澳洲5G建设有重大关系。为了报复，中国对澳大利亚农业产品、渔业产品以及煤炭实施禁运。

尽管中方列出了中澳关系败坏的诸多理由，澳大利亚商务部长周三仍表示，日澳防务协定不应该影响双边关系：我们与地区内国家需要合作。的确，签署日澳防务协定前两日，11月15日，中国签署了RECP区域贸易协定，日本和澳大利亚同时也是这一些协约的签署国。