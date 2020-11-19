旧爱于文凤索偿7000万周星驰推说情话不必当真

周星驰去年的作品《新喜剧之王》因为票房未达标，据称需要赔偿给他对赌的一个商业伙伴。2020年11月19日

一度雄霸华语影圈的“星爷”周星驰，近年票房成绩欠佳，导致上门索偿者众，其中包括她的前度女友于文凤。周、于2010年分手后，周被于文凤入禀追讨逾7000万元港币投资佣金，案件今18日在高院开审。

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于文凤一方指出，两人除是恋人，她更是周星驰的商业及生意伙伴，某年圣诞周星驰曾口头协议将投资利润10%作佣金分给于文凤；惟周星驰一方称，两人仅是恋人，所谓口头协议只是情话，没有法律效力，又批评于文凤犹如“采摘樱桃”，她只提利润，但令周星驰投资失利至少1300万元却“扮看不到”。

原告于文凤由前律政司长、资深大律师袁国强代表，被告周星驰则由资深大律师文本立代表，原告及被告今日皆没到庭，只有周星驰姐姐周文姬听审。

于文凤一方陈辞指出，两人于2002年圣诞节达成口头协议，周星驰要在于文凤推荐他投资的项目得益中，抽取10%作佣金赠予于文凤，有关项目包括山顶豪宅“天比高”、大埔豪宅“比华利山”3个单位连5个车位，以及周星驰旗下投资基金等项目，涉款超过7000万元，惟于文凤至今仍未获得任何佣金。

周星驰一方承认，两人拍拖13年，他承认2002年某夜与于文凤在山顶普乐道7号大宅共晋晚餐后，两人在阳台愉快地观赏维港景色时，曾答应于文凤将投资获利10%赠予她，但他坚称这是男女朋友拍拖时，愉快气氛下作出的口头承诺，并无法律效力。

周星驰一方又揭露，于文凤曾用他的钱投资失利至少1300万元，形容于文凤犹如“采摘樱桃”（cherry-picking，意思是专挑好的），对周星驰投资损失的款项“扮看不到”，更形容他给予资金于文凤投资，就像“嫲嫲给钱孙儿打麻将”，乃出自爱意，没有商业目的。案件明（19日）续。

周星驰上月才卷入另一宗钱债纠纷案。根据壹周刊报道，周星驰将市值11亿港币的香港“天比高”豪宅，抵押给摩根大通银行。报道指出，周星驰急求调头寸周转金的源起可能是2017年出售公司股份时，与中国买家签下对赌协议，承诺2016年至2019年间公司的净利润不得低于一定标准，最少必须逾1.7亿人民币以上，否则将做出补偿。

报道指出，周星驰私人公司“PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED”（简称PDAL）2017年由上海新文化公司以13.3亿人民币（约55.5亿元台币）入股，当时周签下“对赌”的获利条款协议，承诺2016至2019年间，PDAL的净利润分别不得低于1.7亿人民币、2.21亿人民币、2.873亿人民币以及3.617亿人民币，否则将现金补偿或回购。

星爷2016年的电影《美人鱼》及2017年的《西游伏妖篇》票房成绩不俗，算完美过关。但去年上映的《新喜剧之王》在中国票房仅6.28亿人民币，PDAL利润要过关难度很高，报道指，不难想像星爷得靠抵押房产周转。