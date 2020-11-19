梁振英803基金举报老师爆料内容“耸人听闻”

全国政协副主席梁振英昨（17日）接受香港电台访问时披露，他所创立的803举报基金收到不少家长对老师的报料，形容部分内容“耸人听闻”。香港目前至少有两名教师因被检举而失去教师资格。

广告 继续浏览后续

梁在访问中，更将成千上万青少年参与反修例运动的原因，归咎为老师的责任。

梁提到逾千名 18 岁以下青少年因反修例运动被捕，“15、16 岁青少年，知道多少反修例的来龙去脉？15、6 岁青少年，连投票权都没，为什么要拎汽油弹上街呢？”他认为相关行为“其中一个好可能源头，就系学校内某些老师”。

他称 803 基金已接获不少家长报料，部分“耸人听闻”，“老师关了门，家长不在，老师讲一些仇恨社会、反对国家的言论，好可怕”。他称谘询法律意见后，不排除与家长合力控告相关学校。

这位前香港特首还间接的夸许自己在任期间，教师和教育的问题，绝非如目前这般的严重，似乎把自己的责任推得一干二净。

梁振英表示，自己在任特首 5 年间，“没出现过去一年那么耸人听闻的事”，称自己的班子在很多范畴都迎难而上，而在占中事件中“看不到大量教师、大量 18 岁以下青少年被捕”，当时学生都是静坐，没有暴力行为。相反，他指出现时有中三、中四学生，被搜出可以做爆炸品的物料，社会应该问，为何青少年人被“激进化”。

梁续指，学校老师很大机会是青少年“激进化”的源头之一，“我们一定要将源头揾出来，才能正本清源”，强调教育并非为教师提供就业机会，问责对象应该是青少年及家长。他又要求全面检讨投诉老师的聆讯程序。

梁振英成立的“803 基金”已入禀司法覆核，要求教育局公开被裁定专业失当的老师、任教学校名单，梁振英说，要是教师被教育局查明专业失当，因而被谴责、被警告甚至被钉牌，教育局有责任告知所有家长及社会，强调“英、美国等地也都这样做”。

他又提到近日本港学校有退学潮，称 803 基金一直收到不少家长报料，他自己亦接见过家长群组，称当中有人将子女送到英国读书、插班，原因是去年开始的反修例风波，形容相关家长“并非因为子女走了，就不再关心”，向基金提供了很多“耸人听闻”的情报。

梁振英说，在适当时候、取得法律意见后，不排除相关家长“已无后顾之忧”，因此愿意具名控诉，届时基金将跟家长一起采取法律行动来控告学校，又强调情报来自“不是一个，是一群家长”。

提到大部分香港高官将子女送到外国读书、包括梁振英本人，是否不信任本港教育，梁称“有很多原因”，包括希望培养子女独立，正如有外国家长都会将子女送到寄宿学校，香港亦会收取很多外地来的学生，声称送走子女并不等于批判香港教育。

被问到现时社会撕裂、有意见认为比梁班子在任时更严重，尤其警民关系撕裂，梁振英反驳指“有什么撕裂连消费都要分颜色更严重？”批评有人在“暴动期间，入去（个别商店）打、入去放火，有没有人站在建制这边、政府这边，去宣扬这些讯息？并点名批评《苹果动新闻》宣扬激进化主义。

至于近日突然高调关心香港教育等议题，梁振英说在去年年底之前，自己主要在大湾区、内地各省市工作，惟眼见香港发生如此“十恶不赦”的事，作为香港人不能坐视不理；是否有机会再参选特首？梁称“目前没有”。

教育界立法会议员兼教协副会长叶建源于 Facebook 发文应梁言论，称梁当年任命的的教育局局长吴克俭，“做足五年，是非常热衷旅游的局长，但在教育方面可谓一事无成，请问梁振英曾否负起疏忽监督的责任？”又指梁曾在任内以特首身分，阻挠商人捐款予本地大学，导致大学筹款困难。