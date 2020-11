科大教授一句“我们是世界的”遭中联办喉舌群起攻之

香港政府正加紧整肃香港的大学,纽约时报早前一篇分析指出,港府正利用国安法进一步整治被视为纵容及唆使学生反对政府的专上学院,香港科技大学教授李静君早前在网上论坛发言是讲了一句“We belong to the world”(我们属于这世界的),却竟然遭到中联办旗下的大公文汇连日围攻,诬蔑为“宣扬港独”。

广告 继续浏览后续

中联办9月曾经表示,未来1年要整顿香港的司法、教育和社福界。多名教师随即被莫须有罪名处分,甚至被处以极刑,终身钉牌,最新的目标,已转移至科大社会科学部讲座教授李静君身上。李静君5月在一个网上论坛发言时短短一句“We belong to the world”,近日遭中联办旗下的文汇报和大公报以及香港左派诬蔑为“宣扬港独”,逼校方解雇。李静君发声明,反斥左报断章取义,繙译错误。

李静君17日万发表中英文声明,批评近日某些报章及社交网站攻击她,是基于错误讯息和错误繙译其英语发言。她解释,这些报道及评论扭曲她在5月26日一个研讨会的英语发言原意:“我认为香港是一个全球城市,所以当我说Hong Kong belongs to the world,所指的是香港与国际社会在文化、意识及经济层面上多方联系及深厚交往。可惜,该两份报章断章取义,错误地把belongs该字,繙译成主权上的管属。”

她亦澄清,这些报道及评论提及的研讨会,为港区国安法生效前举办的合法网上活动,而她在会上的发言,只是学术分析。她又提到,这些报道及评论声称她是Hong Kong Democracy Council成员,但“事实上自2020年6月30日起,我已经脱离该组织,亦再没有跟该组织有任何联系”。

李静君当日出席的网上论坛,主题为“香港一国两制已终结?”前香港众志主席罗冠聪、前秘书长黄之锋,以及时任港大法律学院副教授的戴耀廷,都是讲者。建制派喉舌近日流出的片段显示,李静君当时称:“I think it helps not to think Hong Kong as a Chinese city. We don’t belong to China...I don’t think. We belong to the world.”

李静君短短一句感言,随即被大公报指控“妄言香港不属于中国”;前新闻统筹专员冯炜光亦在港共喉舌点新闻撰文,指控李静君“想把香港从我国分裂出去”,等同“港独”,要求科大解雇她,“不要让她贻害下一代”,否则会令学生“沦为被外国或境外势力利用的棋子”。

根据科大介绍,现年55岁的李静君在香港中文大学和加州柏克莱大学获取学位,是钟士元博士社会科学教授,过去25年来一直在当代中国发展研究中,提出社会学创见,学术著作以中国劳工阶层的独特视野,追踪中国资本主义的变化,形容其成就“备受推崇”,取深入的比较民族志研究方法,挑战从马克思劳工政治理论到资本主义和社会主义概念的传统思维。

李静君专长分析中国日益全球化的发展,研究项目包括探究香港作为“全球化中国”前线的角色,分析中国跃升为“世界工厂”、从社会主义国家过渡至资本主义国家过程中劳工抗争的不同模式、以及中国在非洲的国家投资的政治。

科大指李静君是全球化、政治社会学及全球南营发展的研究权威,学术专著屡获殊荣,包括著名的李文森奖、爱丽丝・安士敦书奖、非洲亚洲研究书籍奖以及美国社会学会多个最佳著作奖。