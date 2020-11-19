统一无望 北京证实制定台独清单 台湾批徒劳无功

亲北京的港媒『大公报』日前爆出中国大陆将研究制定“台独顽固分子”清单，据以为这样一来就能“精准打击”台独势力，促成统一？看来北京当局真是这么想的，中国大陆国台办发言人朱凤莲周三证实此事。

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这位发言人宣称制定这样一份清单是对“台独顽固分子” “及其金主等主要支持者”“依法予以打击”，就此，台湾陆委会当日表示，中共这种任意且恶劣的行径，只能破坏台海和平稳定，更加伤害两岸人民的福祉利益，只会徒劳无功，适得其反。

陆委会表示，对岸是极权专制国家，以霸凌强制手段威胁意见不同人士，逼迫妥协。但中华民国是自由民主国家，台湾人不会因为威胁而让步。

北京要开清单的消息传出后，海外有不少议论，一个比较集中的感觉是中共政权对台湾威逼的结果是台湾愈行愈远，认同统一的人愈来愈少。认同自己是台湾人的比例持续上升。还有的认为中共政权活在自己的泡沫圈中，不明世界大势，想以威逼恐吓手段迫使台湾就范，到头来只会失去人心，竹篮打水一场空。

长期进行政治民意调查的台湾政大选举研究中心的民调明显体现出这一趋势。2020年的最新数据显示，28.7%的民众选择“维持现状再决定”。27.7%台湾人偏向“台湾独立”，支持度为历年最高。希望“永远维持现状”者占23.6%。7.4%的民众支持“尽快独立”。而希望“两岸统一”的仅为5.1%，为历年最低。