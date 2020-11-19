美国新冠死亡人数超过25万 北达科他州为全球染疫死亡率最高地区

美国北达科他州成为全球感染新冠病毒死亡率最高的地区。图为戴着UVEX面罩和3M N95防护口罩的北达科他州国民警卫队的布莱恩·凯勒上校

约翰·霍普金斯大学（Johns Hopkins University）发布的数据显示，截至11月19日凌晨3点，美国因感染新冠病毒确诊1151万7455例，25万426人死亡；美国科学家联盟(Federation of American Scientists)的数据显示，北达科他州成为全球感染新冠病毒死亡率最高的地区。

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《华盛顿邮报》报导说：美国18日的单日新冠死亡人数已超过1900人。专家预测，美国单日新冠死亡很快会超越2000人，回到或超越春季高峰，未来几个月预估美国会有10万至20万人被新冠病毒夺走生命。

有线电视新闻网(CNN)这报导说：美国至今新冠死亡人数已超过美国全年车祸平均死亡人数2万4166人的十倍。

美国目前有7万3000多名新冠病患住院治疗，其中1万4000人住进加护病房；单日新冠检测率与检测阳性率也持续攀升，种种迹象显示新冠病毒迅速在美国扩散。

若将美国各州分别与全球国家相比，以人均染疫数来看，15个州排名为全球前20大疫区，尤以北达科他、南达科他、艾奥瓦、怀俄明、内布拉斯加、威斯康辛、明尼苏达和蒙大拿州最为严重。

美国科学家联盟最新公布的新冠疫情热点追踪报告指出，若以每百万人口每日染疫死亡比例计算，目前世界上染疫死亡率最高的地区是美国的北达科他州，其次为捷克共和国，第三名南达科他州，威斯康辛州则全球排名第九。

2019年人口统计显示，北达科他州人口为76万，南达科他州人口为88万。

卫生部长阿扎尔（Alex Azar）18日表示，到今年年底，美国会有大约4000万支疫苗可供使用，此后的生产速度将会进一步加快。虽然新冠疫苗在研发和准备上不断传出好消息，但专家表示，一线人员和易感染群体将会优先接种疫苗，多数美国人最早要到明年中期才能接种疫苗。