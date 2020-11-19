豁出去了？ 中国外交部发言人赵立坚再爆粗口

被形容为战狼发言人的赵立坚说话粗鲁是出了名的，但是周四他辱骂“五眼联盟”“小心被戳瞎眼”一句，其暴力和野蛮的程度仍然让读者惊愕。

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在北京近日撤销香港四名民主派立法会议员资格后，由美国、英国、加拿大、澳大利亚及新西兰组成的“五眼联盟”通过其外长于周三深夜发表联合声明，要求中国撤回人大授权香港特区撤销四名议员资格的决定，马上让四人复职。五国联盟质疑北京此举是有预谋禁绝反对声音。

没有人会指望北京当局会接受五眼联盟的要求，但中国外交部发言人赵立坚星期四的一番暴力发言仍然让外界吃惊。当记者就五国外长声明提问时，赵立坚反问记者：“你说的是五只眼吧”。接着照搬习近平不久前说过的一句话：“中国人从来不惹事，也从来不怕事”。随后说，“不管他们长五只眼，还是十只眼，只要胆敢损害中国主权、安全、发展利益，小心他们的眼睛被戳瞎。”

赵立坚此番暴力恐吓引起许多议论，有人称赵立坚是“痞子发言人”，有人说“窑洞文化就这水平了。”一位网友发推评论：“即使不谈立场，中共这种‘戳瞎眼睛’的野蛮、残忍的表达竟然是一个国家发言人脱口而出。可以想象，中共的政治文明与世界的距离。”前中共中央党校教授蔡霞评论：“中共一向崇拜暴力革命，他们对血腥暴力是一种嗜好。这里就不仅仅是政治文明与世界的差距了，赵立坚的话很直观地显示出人性与兽性、野蛮与文明的本质区别”。

八九民运学生领袖、旅居美国的王丹则认为，中国外交部战狼使用这么低级粗俗的外交语言，是为了迎合中国国内的爱国愤青和底层老百姓的阅读习惯。他认为中国外交部现在的各种作为显示，他们的发言是说给中国人听的，目的就是激发国内的民族主义情绪。

著名作家苏晓康以为：应该说，中共外交语言粗俗化，恰是这三十年大陆话语粗鄙化在国家层面的反应，也导致其外交礼仪的下贱化。他们还没有把国骂使用到外交辞令上来，就已经算很 “文明”了。

不光外交部，中国央视等官媒有时使用的语言也被认为“很下流”，最近的一个例子是针对美国国务卿蓬佩奥的，蓬佩奥11月12日对美联社表示，“台湾一直不是中国的一部分，这在里根政府的政策中得到了承认，这些政策美国至今遵守了35年，而且两党政府都是这样做的。”

中共当局完全可以用国际通行的语言去展示自己的立场，表达他们的愤怒，不 !央视11月15日以密集的污言秽语攻击蓬佩奥是“人渣”和“搅屎棍”，说他“像赌红了眼的流氓赌徒”等等。有评论称，央视本想恶心别人，结果自己臭气熏天。

台湾资深媒体人黄创夏19日反问，央视怒斥蓬佩奥是"搅屎棍"，如果蓬佩奥是那根"棍"，那么被他搅的是哪个"屎"？