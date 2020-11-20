上海新增2例新冠本土确诊案例 两人为夫妻

上海市政府新闻办微信公众号“上海发布”20日晚间宣布，浦东新区卫健委20日下午报告新增2例新冠肺炎病例，两人为夫妻关系；不过晚间在微信朋友圈流传一张未经证实的截图，指出其中一名男性确诊患者是上海浦东机场货运站安检人员。

广告 继续浏览后续

上海发布指出，根据市疫情防控工作领导小组办公室发布的信息，两个确诊病例，分别为39岁男性与34岁女性，两者为夫妻关係，因先后出现发热，到医院发热门诊就医，立即被隔离排查。

20日晚间9时，经市疾控中心新冠病毒核酸检测，结果均为阳性。经市级专家会诊，结合临床、影像学表现和实验室核酸检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例。

而未经证实的微信对话截图，内容提到有一位在上海浦东机场工作的机场安检人员被查出是阳性，而这名安检人员最近一次在机场的工作时间是15日夜班至16日凌晨，之后就没有再进入机场货运站；而他的太太则是在浦东一家医院工作。

健康时报报导，一名戴眼镜的男子20日用手机录了一段视频说：“我现在在南汇医院的住院部，在这个住院部的楼上发现了一个新冠患者，所以整个大楼封住了。”这段视频已于20日晚间在网路上流传。

南汇中心医院表示，目前医院暂未接到任何消息，目前医院的急诊仍能正常接诊，工作人员表示，如果要获得确切消息，还是要看网上的官方报导。

医院其他工作人员表示，患者如果想21日就诊，需在21日早上8时致电医院总机，询问具体情况。