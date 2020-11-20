中国养老金缺口逐渐扩大，近年来让不少中国中壮年人为晚景担忧。中国保险行业协会今天发表报告直指，未来5至10年，中国将出现人民币8兆至10兆元的养老金缺口，且还会扩大。据中央社说，许多中国中壮年人因此担心，自己每月要预先缴付、近15年来每年节节高涨的养老金，到老时，也许会领不到应得的养老金，甚至有没钱可领之虞。

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据中央社今天报道说，晚景堪虑，中国养老金缺口上看10兆元。该报道引述中国官方澎湃新闻消息，中国保险行业协会今天发表“中国养老金第三支柱研究报告”，作出上述评估。内容提到，上述8兆至10兆元的养老金缺口“会随着时间的推移进一步扩大”。

中国养老金缺口逐渐扩大，近年来受到全国老年乃至于中壮年人的关切，原因在于中国40年来实施计划生育，导致中青年人口基数大减，造成人口急速高龄化，让缴付养老金（社会保险）的人变少、领养老金的人变多。然而，中国有案可查的弃缴社保人数却多达3800万人。也因此，中国官方先前不断放出，要把可领养老金的退休年龄向上提高的风声。许多中国中壮年人因此担心，自己每月要预先缴付、近15年来每年节节高涨的养老金，到老时，也许会领不到应得的养老金，甚至有没钱可领之虞。

根据澎湃新闻，这项报告指出，中国养老体系当前主要尽管有第一支柱社保承担，第二支柱雇主部分承担，但第三支柱自行承担的发展不足。尽管中国资本市场高速发展，但整体市场深度不足，缺乏长线的、由机构主导的、供民众自行承担的养老投资资金。报告指出，从国际经验来看，养老金是全球资本市场的长期稳定资金来源。然而，中国养老金的第三支柱发展仍处于初级阶段，替代率、资产规模都低于绝大多数成熟的资本市场。

据该报道引述这项报告建议，中国政府应推动养老金投资产品及政策的优化，推动养老金成为有吸引力的资产，并考虑给予国家特殊长期资产配置的资格。