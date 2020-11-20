中国国务委员兼外长王毅24日访日

日本外相茂木敏充在11月20日的记者会见中表明：中国国务委员兼外交部长王毅24-25日两日访日。24日与外相茂木敏充举行会谈并举行晚餐会，也将对菅义伟首相进行礼节性访问。这将是菅义伟就任首相以来，首次与中国政要面对面会谈。

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日中间高水平的要人往来，是新型冠状病毒扩大以来首次。茂木与王毅面对面举行会谈是今年2月在德国慕尼黑会谈以来再次举行。

外相会谈将围绕新型冠状病毒问题，中国海警船在钓鱼岛周边长时间滞留并追逐日本渔船等问题展开讨论。

茂木敏充在记者会见中指出：日中关系中有种种悬案，通过会谈一个一个地解决很重要。将针对地区问题、和新型冠状在世界的扩大、国际形势等坦率地交换意见。

原定今年春季的中国国家主席习近平作为国宾访日计划，在3月因新冠疫情决定延期。茂木敏充指出：现在控制新型冠状病毒是最优先的课题，现阶段还不是调整具体日程的阶段。

围绕日中之间人员往来，两国政府原计划最快本月中旬以商务相关人士为对象尽快恢复。但日本新冠疫情再度蔓延，日增感染者达到历史最高水平，因未能实现。茂木表示：“新冠疫情发生以前，人员往来最多的国家是中国，如何在兼顾防疫的方式的同时，恢复人员往来，我将与王毅外长仔细磋商。

据政府相关人士表示：即使王毅来日，习主席访日的问题也看不到进展。