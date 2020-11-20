中国最大之一海通证券被指操纵市场遭到调查

华尔街日报报道，总部位于上海的券商海通证券股份有限公司（Haitong Securities Co.）周三晚间被中国银行间市场交易商协会点名。该协会（National Association of Financial Market Institutional Investors）是一个自律组织，成员包括国有和私营银行、券商、资产管理公司和其他行业参与者。中国央行对该协会进行监管。

广告 继续浏览后续

该协会说，海通证券及其相关子公司涉嫌为永城煤电集团有限责任公司（Yongcheng Coal & Electricity Holding Group Co.）违规发债提供帮助。

中国银行间市场交易商协会表示，海通证券还被怀疑操纵中国非金融企业债市场，还称海通证券可能面临严格自律处分以及相关部门的进一步处理。

消息传出后海通证券在上海上市的股票周四跌6.3%，H股跌5.3%。这家券商在向两地交易所提交的公告中称，将积极配合调查，严格执行交易商协会关于债务融资工具发行业务的有关要求。

报道指，海通证券是中国最大规模证券商之一，而该协会表示，海通同时被怀疑操纵中国非金融企业债券市场，而有关的涉嫌违规举措，将面对监管机构严厉的制裁。

报道指，目前未悉海通为何招惹到该协会的强烈不满。海通是一家大规模的企业债券包销商，也是最近处理永成煤电集团债券销售的25家证券商之一，不过永成煤电集团不久即宣告债务违约。海通对此并无进一步评论。

星期四傍晚，报道引述该协会表示，它将计划调查其他五家涉及永成煤电集团债务重组的企业，当中包括三家商业银行、一家信贷评级公司以及一家会计师事务所。

总部位于河南的永成煤电集团上周令人意外地宣布未能偿还10亿元人民币的商业票据，该票据于11月10日到期。

永成煤电集团之前曾获得中国一家评级公司予以AAA的信贷评级，而在10月20日发行为期三年10亿元人民币的债券。