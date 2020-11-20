习近平力求扩大国际朋友圈

全球化遭遇逆流之际，中国正努力扩大“朋友圈”，国家主席习近平近日也在多个国际场合持续释放中国将进一步开放的信号并呼吁深化国际合作。他在亚太经合组织（APEC）会议发表主旨演讲强调，中国不会谋求“脱钩”或是搞封闭排他的“小圈子”。

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据路透社报道，努力扩大朋友圈，习近平再强调开放合作，指中国不谋“脱钩”或搞“小圈子”。

习近平周四在APEC工商领导人对话会上表示，中国开放的大门将进一步敞开，同时将更加积极地参与国际分工，更加有效地融入全球产业链、供应链、价值链；并在最后呼吁亚太各国持续推进区域经济一体化，维护亚太产业链、供应链安全稳定，大胆推动创新并深挖合作潜力。

据习近平称，“当今世界，经济全球化潮流不可逆转，任何国家都无法关起门来搞建设，中国也早已同世界经济和国际体系深度融合。我们绝不会走历史回头路，不会谋求‘脱钩’或是搞封闭排他的‘小圈子’，”习近平称。

他指出，尽管受到疫情冲击，中国货物贸易进口规模已基本恢复到去年同期水平，在新发展格局下中国市场潜力将充分激发，将为各国提供更广阔的市场机会；中国将进一步降低关税和制度性成本，培育一批进口贸易促进创新示范区，扩大对各国高质量产品和服务进口。

据习近平说，将继续推动贸易和投资自由化便利化，同更多国家商签高标准自由贸易协定，积极参与多双边区域投资贸易合作机制。完善外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，有序扩大服务业对外开放。赋予自由贸易试验区更大改革自主权。

习近平11月初在上海进博会上称，预计未来10年中国累计商品进口额有望超过22万亿美元。

路透社说，新冠肺炎疫情的全球蔓延，让全球大变局加速演进。中国正努力通过开放扩大“朋友圈”。

经过长达八年的磋商，包含中国、日本和韩国等15国在内的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）周日在东亚合作领导人系列会议期间正式签署。这是世界上人口数量最多的自贸区，亦是全球规模最大的自由贸易协定。

与此同时，今年是中国同欧盟建交45周年，中国正努力推动年内达成中欧投资协定谈判。

习近平指出，新冠肺炎疫情全球大流行，推动世界百年未有之大变局加速演进。世界经济深度衰退，全球产业链、供应链遭受冲击，治理赤字、信任赤字、发展赤字、和平赤字仍在扩大，经济全球化遭遇逆流。习近平指出，“凡是愿同中国合作的国家、地区、企业，我们都会积极开展合作，”习近平称，中国将继续推动高质量共建“一带一路”，推进同各国、各地区发展战略和互联互通规划对接，加强政策、规则、标准融通。

习近平并对亚太提出了“四个希望”：--希望大家做开放发展的推动者，促进贸易和投资自由化便利化，维护亚太产业链、供应链安全稳定，推动亚太经济率先走向复苏、走向繁荣。

--希望大家做创新增长的探索者，大胆推动组织创新、技术创新、市场创新，使亚太成为科技“沃土”、创新“高地”。

--希望大家做互利共赢的合作者，深挖合作潜力，做大合作蛋糕，造福各国人民。

--希望大家做社会责任的践行者，积极参与国际抗疫合作，关注和帮扶弱势群体。

据路透社，APEC现有21个成员，包括澳洲、加拿大、中国、中国香港、日本、韩国、俄罗斯、新加坡、台湾、美国和越南等。