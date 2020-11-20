习近平说中国积极考虑加入CPTPP

据中国官方媒体今天晚上说，中国国家主席习近平今晚在亚太经济合作会议（APEC）领袖会议领袖峰会上提出，中方欢迎区域全面经济伙伴协定（RCEP）完成签署，将积极考虑加入跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP）。

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据中央社今天报道说，习近平称中国将积极考虑加入CPTPP。该报道引据中国官媒新华社公布的习近平致词全文，习近平于北京时间20日晚间以视讯方式出席APEC领袖会议，并在致词时提出坚持开放包容、坚持创新成长、坚持互联互通、坚持合作共赢等4项倡议。他在强调“坚持开放包容”时，作上述表示。

习近平说，亚太地区要继续推进“区域经济一体化”，早日建成亚太自由贸易区。中国欢迎区域全面经济伙伴协定完成签署，也将积极考虑加入跨太平洋伙伴全面进步协定。习近平并表示，亚太地区要继续领风气之先，“坚决维护和平稳定，坚定捍卫多边主义，坚持构建开放型世界经济”，毫不动摇支持以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，促进自由开放贸易和投资，引导经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

据习近平又说，亚太经济合作“从来不是零和博弈、你输我赢的政治游戏，而是相互成就、互利共赢的发展平台”。因此，他认为亚太地区要在协商一致基础上推进务实合作，妥善处理矛盾和分歧，维护亚太合作正确方向，让亚太经济合作组织行稳致远。

据中央社说，跨太平洋伙伴全面进步协定现有11个会员国，包括加拿大、澳洲和日本等，日本明年将担任轮值主席国，而中国和英国近期均表示有兴趣加入。日本首相菅义伟今天则表示，日本的目标是扩大CPTPP规模。