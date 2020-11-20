亚太经合峰会今天举行 视频形式与特朗普现身都引惊讶

亚太经济合作会议（APEC）领袖峰会20日首度以视讯方式进行，美国总统特朗普、中国国家主席习近平等领袖参与这场峰会。这也是特朗普自11月美国大选后，首度现身国际会议。台湾派遣台积电创办人张忠谋代表总统蔡英文出席峰会。中国国家主席习近平今天在峰会谈话时，称许中国成为全球自由贸易枢纽点，并承诺在世界奋力对抗疫情大流行之际，中国这个「超大规模」经济体会持续向贸易开放。

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据中央社今天报道说，各界瞩目的APEC领袖会议今晚8时登场，由主办国马来西亚首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）主持。受到2019冠状病毒疾病疫情影响，会议改用视讯方式进行，这是21个APEC经济体首度以视讯方式举行领袖峰会。特别的是，这是特朗普自美国大选后首度现身国际场合。据目前计票结果，特朗普败给民主党候选人拜登（Joe Biden），未能连任，但特朗普尚未承认败选。

该报道称，在美中关系紧张之际，特朗普难得与习近平同框。从转播画面可看到，除了特朗普，其他线上参与的各国领袖与代表都使用马来西亚首相署建筑作为背景画面，包括代表总统蔡英文出席的台积电创办人张忠谋。

慕尤丁于开幕致词时表示，各会员经济体必须团结一起对抗COVID-19，全球民众能在可负担、平等的基础上取得疫苗与医疗科技，至关重要。他强调，APEC经济体约占全球国内生产毛额（GDP）60%，在后疫情时代的经济复苏扮演核心角色。面对未来，慕尤丁提出APEC会员经济体应拥护的3大优先目标。第一，重申支持以规则为基础的多边贸易体系，这对企业、市场稳定性及可预期性很重要，也能确保即使面临危机，贸易及投资能持续流动。第二是强化数位经济。创新和数位化不仅有助重新活化经济活动，也能保护民众健康与福祉。第三，具有包容性的经济成长。慕尤丁还强调，经济复苏与后续成长都应该确保“没有人被遗漏”。

各界瞩目的APEC领袖会议今晚8时登场，由主办国马来西亚首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）主持。受到2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）疫情影响，会议改用视讯方式进行，这是21个APEC经济体首度以视讯方式举行领袖峰会。

特别的是，这是川普自美国大选后首度现身国际场合。据目前计票结果，川普败给民主党候选人拜登（Joe Biden），未能连任，但川普尚未承认败选。

另一方面，在美中关系紧张之际，川普难得与习近平同框。从转播画面可看到，除了川普，其他线上参与的各国领袖与代表都使用马来西亚首相署建筑作为背景画面，包括代表总统蔡英文出席的台积电创办人张忠谋。

慕尤丁于开幕致词时表示，各会员经济体必须团结一起对抗COVID-19，全球民众能在可负担、平等的基础上取得疫苗与医疗科技，至关重要。

他强调，APEC经济体约占全球国内生产毛额（GDP）60%，在后疫情时代的经济复苏扮演核心角色。

面对未来，慕尤丁提出APEC会员经济体应拥护的3大优先目标。第一，重申支持以规则为基础的多边贸易体系，这对企业、市场稳定性及可预期性很重要，也能确保即使面临危机，贸易及投资能持续流动。

他指出，第二是强化数位经济。创新和数位化不仅有助重新活化经济活动，也能保护民众健康与福祉。

第三，具有包容性的经济成长。慕尤丁强调，经济复苏与后续成长都应该确保“没有人被遗漏”。

美国官方稍早报告特朗普参加亚太经合峰会的消息。据路透社说，11月20日，特朗普将参加由马来西亚主办的亚太经合组织(APEC)论坛，这是他自2017年以来首次参加该论坛，2017年是他唯一参加的一次该峰会。

白宫拒绝对此发表评论，尽管特朗普目前计划参加亚太经合组织会议，但他正忙于希望日益渺茫的法律战，以期扭转他在11月3日美国大选中的败局。过去他曾有过改变参加此类会议主意的做法。

据该报道，此前，即将卸任的特朗普政府因低级别参与上周末的虚拟东亚峰会而受到批评。在峰会期间，15个国家签署了一项由中国支持的重要地区贸易协议。

根据法新社报道，今年APEC论坛由马来西亚主办，共21个环太平洋国家参与，合计约占全球国内生产毛额（GDP）60%；今年论坛因2019冠状病毒疾病（COVID-19）流行而改为线上方式举行。美国在特朗普任期内开始退出数个多边组织后，中国已成为APEC幕后的主要推展力量。

法新社说，中国等15国上周末才刚签署「区域全面经济伙伴协定」（RCEP），在这项全球最大贸易协定的激励下，习近平表示，亚太地区在这个遭逢「多项挑战」冲击的世界中，是「推动全球成长的先驱」。美国并未参与「区域全面经济伙伴协定」，这项协定被视为中国重要的成功之举，也是北京趁华府置身事外之际，主导全球商务的进一步例证。