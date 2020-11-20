新冠疫情中国现多人本土案

中国天津市疾控中心今天凌晨宣布，天津4名先前被检测为阳性的新冠肺炎感染者，已被确诊为本土确诊病例。因此，与这4人有关的医院已被封控，居住的小区也被列为高风险地区。另外，根据中国官方今天通报，新增17例2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊，指都属境外移入。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，天津4人确诊新冠肺炎本土病例。据中国央视新闻，这4名确诊病例居住在天津市东疆港区瞰海轩小区，因此成为疫情“高风险地区”。而4人当中曾有人前往就诊的泰达医院，以及病例的孙女就读的童心小耶鲁科技大学幼儿园等场所，都已被天津市方面封闭控制。

根据官方消息，这4人后来被转送到天津市内定点收治武汉肺炎病患的医院进行核酸检测。根据检测结果、临床表现、血液检查和断层扫描检查结果，确认4人为天津市第141至144号本土病例。据通报内容，这4名确诊病例中，有3人属同一家族，为夫妻及儿子。上述就读幼儿园者则是这对夫妻的孙女，目前经检测属阴性反应。

天津市官方表示，除封控上述场所外，上述4例的密切接触者正在隔离检查。天津市疾控部门正会同滨海新区按照相关工作规范，开展进一步调查处置工作。

据中央社报道，中国国家卫生健康委员会官网公布，19日零至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例17例，均为境外移入病例（福建6例，上海4例，陜西3例，广东2例，北京1例，四川1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为本土病例（在天津）。