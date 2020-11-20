欧盟有望12月中为美国疫苗开放绿灯 中国自夸我们的疫苗也有效

美国辉瑞与德国生物科技公司研发的新冠疫苗第三期结果公布：有效率高达95%，投入大规模使用的日子临近了。

美国辉瑞与莫德纳研发的疫苗成果显著，有效率高达95%，这使得全力研发疫苗的中国压力很大。继钟南山院士日前说中国的疫苗和美国水平差不多之后，中国疾病预防控制中心主任高福周四声称：“请相信我，中国的疫苗也是非常有效。”但这些没有数据支持的表态引发质疑。

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美国辉瑞与德国生物科技研发新冠疫苗临床试验第三阶段最后结果出台，有效率高达95%，而美国莫德纳研发的疫苗有效率也高达94.5%，且两大疫苗证实安全无害，副作用轻微。美国卫生与公众服务部部长亚历克斯.阿泽周四表示，辉瑞与德国生物科技应在星期五向美国食品药品监督管理局紧急申请批准上市，预估莫德纳也很快会这样做。年底前在美国投入使用的可能性很大。

同样，欧盟委员会主席冯德莱恩周四宣布，如一切程序进行顺利，12月中开始，欧盟有可能批准美国两大疫苗上市。欧洲医药局每天都在与美国食品药品监督管理局讨论细节，以协调双方评估疫苗。当记者问俄罗斯进入第三期试验的疫苗是否有可能被允许进入欧盟，听说俄罗斯正在匈牙利寻求突破口时，冯德莱恩表现相当谨慎，她说：所有疫苗的评估都必须服从于欧洲医药局的程序，要做到完全透明。

美欧疫苗胜利在望，中国的疫苗在哪里？根据澎湃新闻报道，中国疾病预防控制中心主任高福院士周四出席一个名为“新冠直击：认知、防控和预后”的学术会议时称，“请相信我，中国的疫苗也是非常有效的”。高福转而质疑辉瑞和莫德纳说，如果有了疫苗，那么中和抗体能不能提供保护？“辉瑞和莫德纳的数据能不能证明？”

有分析人士指出，辉瑞与莫德纳公司疫苗均已完成三期临床试验，实验结果证明疫苗的保护效力达到95%，高院士却质疑两家公司的数据能不能证明中和抗体的保护作用，显得无的放矢。

高福还在这次会上说，目前全球还没有疫苗完成第三期临床试验，但最近辉瑞和莫德纳“称他们的疫苗非常有效。请相信我，我想要告诉大家，中国的疫苗也是非常有效。”辉瑞与莫德纳已完成三期临床试验，不知高院士为什么要说全球还没有疫苗完成第三期临床试验？

根据中国媒体报道，目前中国已有5款疫苗进入第三期临床试验阶段，高福本人具名参与其中两款疫苗的研发工作。

11月16日，中国专家钟南山院士称：“国外辉瑞疫苗能阻止90%的感染，其实广东乃至中国对疫苗的研发也在差不多水平，但有了第一阶段试验结果才能公布。”由于他没有提出任何具体数据，他的“差不多水平”也引起许多疑问。

中国的新冠疫苗研发虽然处于第三阶段临床试验，尚未证明安全有效，却已经在本国对很多人接种。自今年7月份起，中国已让国有企业的上万名员工、政府官员和公司高管接种国内四款候选疫苗中的三款，这些疫苗仍处于人体试验的后期。

另外，根据英国广播公司报道，中国制造商公布的实验或注射人群规模，其实并不输于欧美开发的两款疫苗。但专家对中国品牌未能公布第三期临床实验数据表示了质疑。香港大学李嘉诚医学院生物化学系教授金冬雁表示，中国目前的疫苗研究最需要做的事是加快三期实验，拿数据说话。这位专家对BBC表示，“没做完临床就偷步给人接种疫苗，这是搬起石头砸自己的脚，自砸招牌。”