逮捕孟晚舟 特鲁多说不后悔 边警称正确

一名在2018年华为首席财务官孟晚舟被捕之前参与对其进行盘问的加拿大边境官员庭证称，孟晚舟有潜逃风险，并且掌握资源，能够逃离加拿大而不向当局报备。加拿大边境服务局(CBSA)官员已作证表示，他们有理由拘留并调查孟晚舟，无论有没有逮捕令。加拿大总理特鲁多表示，尽管外交政策受到影响，但他并不后悔逮捕孟晚舟。

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据路透社报道，加拿大边境官员称孟晚舟有潜逃风险且有资源逃离该国。g名在2018年华为首席财务官孟晚舟被捕之前参与对其进行盘问的加拿大边境官员周四在法庭上称，孟晚舟有潜逃风险，并且掌握资源，能够逃离加拿大而不向当局报备。

加拿大边境服务局(CBSA)官员已作证表示，他们有理由拘留并调查孟晚舟，无论有没有逮捕令。CBSA负责人Sowmith Katragadda周四拿出了根据孟晚舟护照中的盖章而列出的曾到国名单，包括墨西哥、塞内加尔、哥伦比亚、文莱和阿联酋。他对法庭表示，对其中一些“来源国”的访问存在“国家安全风险”，构成了搜查孟晚舟的电子设备的理由。

据CBSA负责人Sowmith Katragadda指出，孟晚舟“有资源，可以离开加拿大而不报检，”Katragadda说。“孟晚舟是全球最大企业之一的高管。而加拿大是一个有着很多小机场的大国。”

据路透社说，周四加拿大总理特鲁多表示，尽管外交政策受到影响，但他并不后悔逮捕孟晚舟。据特鲁多说，“我会为加拿大遵守法律而后悔吗？我会为加拿大遵守与最密切盟友长期以来的引渡条约而后悔吗？绝对不会，”特鲁多周四在亚太经合组织(APEC)召开期间举行的线上活动中表示。“加拿大是一个法治国家，遵守法律。而不是只在方便或容易的时候才遵守法律。”