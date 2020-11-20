重庆富华典当老板转发微信文章涉煽动颠覆等罪遭重判20年

维权网披露，重庆市法院今天以“煽动颠覆国家政权”等罪名，一审宣判企业家李怀庆20年徒刑。2018年1月31日，重庆市警方突然以“涉黑”罪名刑拘李怀庆；重庆市检察院之后于同年4月将李怀庆罪名更换为涉嫌“煽动颠覆国家政权罪”，指控他于2017年10月至2018年1月期间，7度在微信“以造谣、诽谤等方式煽动颠覆国家政权”，包括转发“红四方面军在四川杀人百万”文章，属于违法行为。

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据中央社今天报道称，微信转发文章，重庆企业家李怀庆一审重判20年。

该报道引述维权网披露，重庆市法院今天以“煽动颠覆国家政权”等罪名，一审宣判企业家李怀庆20年徒刑。据报导，李怀庆急公好义，长期资助弱势群体，因在微信转发敏感文章和录音而在近3年前被捕。维权网消息说，重庆市第一中级法院上午以“煽动颠覆国家政权罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪”等4项罪名作出上述判决。维权网以“令人震惊”形容李怀庆遭重判。

54岁的李怀庆是重庆市当地人，被捕前为重庆富华典当公司的老板。

2018年1月31日，重庆市警方突然以“涉黑”罪名刑拘李怀庆；同年2月，他名下公司、妻子包艳以及与此案完全无关的胞姊资产、帐户（包括现金、房产等，总值人民币上亿元）都被重庆警方以“打黑”名义冻结。重庆市检察院之后于同年4月将李怀庆罪名更换为涉嫌“煽动颠覆国家政权罪”，指控他于2017年10月至2018年1月期间，7度在微信“以造谣、诽谤等方式煽动颠覆国家政权”，包括转发“红四方面军在四川杀人百万”文章，以及曾转发有“道义抗争”、“暴力革命” 等字眼的录音，属于违法行为。

该报道说，在长达近两年的羁押过程中，李怀庆的委托律师和家属从未收到任何有关他涉嫌“煽动颠覆国家政权罪”的逮捕通知书或文件说明。

重庆市第一中级法院今年6月8日开庭审理李怀庆涉嫌煽动颠覆国家政权罪一案，但未宣判。他目前羁押于重庆江北区看守所。

据中央社引述维权网说，曾为军人的李怀庆急公好义，长期关注和资助弱势群体，多年默默资助大凉山区贫困儿童及家境困难的昔日战友，积极参与救助尘肺病工友的活动，并为此先后捐资近30万元，“不计回报”，深受弱势群体爱戴欢迎。