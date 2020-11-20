香港新冠病毒疫情第四波来了？

香港大学微生物学系讲座教授袁国勇周五表示，从近日本地源头不明的新冠病毒确诊个案数目增加的趋势看来，有理由相信第四波疫情已经开始，而这一波的疫情看来是先由尼泊尔输入并在社区开始扩散。此前官员及专家均已表示，随着冬季来临，第四波疫情有可能出现，并且会较第三波疫情严峻。

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据路透社今天报道称，香港疫情专家警告，香港不明源头新冠病毒确诊个案增加，第四波疫情相信已开始。据身兼政府抗疫工作专家顾问的袁国勇表示，过去三波的疫情开始时均由外地输入，而最新一波看来应该是由尼泊尔输入，然后开始出现群组爆发，以至在全港各区都有零星的个案，这表示隐性传播链已在各区出现，因此有理由相信应该是第四波疫情的开始。

据袁国勇表示，香港无法切断传播链，主要有几个原因。首先，香港在入境方面未能做到“滴水不漏”；第二，无法控制食肆、酒吧、舞场等娱乐场所，以及酒店“宅渡假”等高危地方，因市民在这些地方往往不戴口罩；第三，政府无法令所有有症状的人士进行病毒强制检测。

袁国勇续称，强制检测早已在机场开始，所有抵港人士须进行病毒检测，边境检测的阳性率为0.35%，但从私家医生送来样本的阳性率达0.72-0.8%，且本港每日至少有两千至三千宗病出现类流感病征状，即发烧、喉咙痛、咳嗽等。据袁国勇指出，“但现在检测率只有1/4，最多1/3，如不全部检测，隐性传播链会继续下去，所以是时候要开始强制检测所有有病征的人士，这与人权和政治无关。”袁国勇表示。

袁国勇指出，在控制边境方面，政府难以暂停自高危地区航班抵港，这可能令香港与外界隔开，且临近圣诞不少在欧美等地留学的香港学生回港，不让他们回来亦不合乎人道。因此他建议政府可在14天强制酒店隔离外，增加七天的家居隔离。

据路透社，香港卫生署卫生防护中心昨天表示，录得超过20宗初步阳性个案，大部分为本地感染，来自全港多区不同层面，假如这些个案最终确诊及多数源头不明，将会是重要数据证明社区传播链继续在增加，疫情有可能急速大反弹。