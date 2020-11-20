高层人事异动 一日4省委书记任命

中共19届五中全会落幕近一个月，官媒新华社今天公布4个省分党委书记异动，分别由景俊海、许达哲、谌贻琴、阮成发，出任吉林、湖南、贵州、云南省委书记，4人目前也身兼省长职务。

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据中央社今天报道，中共五中全会后4省党委书记异动。

该报道引述公开资料显示，景俊海于1960年12月生，为陕西白水人，1982年7月参加工作，长年任职于陕西，曾任陕西省副省长；2015年后调往北京，曾任中央宣传部副部长、北京市委副书记；2017年出任吉林省委副书记兼省长。

许达哲1956年9月出生于江西南昌，祖籍湖南浏阳。1975年12月参加工作，1982年1月入党，曾任中国航天科技集团公司董事长、中华人民共和国工业和信息化部副部长、党组副书记、国家航天局局长、国家原子能机构主任、国家国防科技工业局局长、党组书记等。他在2016年8月起出任湖南省委副书记，随后兼任任湖南省人民政府副省长、代理省长，并于同年12月当选湖南省长。

谌贻琴则出生于1959年12月，为贵州织金白族人，仕途从未离开过贵州。值得注意的是，她也是目前中国大陆31个省（市区）中，唯一的女性省委书记。

阮成发出生于1957年10月，为湖北武汉人，长年出仕武汉，曾任武汉市委书记，并于2016年12月出任中共云南省委副书记，兼任云南省人民政府副省长、代理省长；2017年1月当选云南省长。

消息没有提及上述该4省原省委书记任免情况。