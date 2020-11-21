上海天津现本土病例 推全面流行病学调查

上海市疫情防控工作领导小组办公室周五晚间发布信息称，当天下午，浦东新区卫健委报告两例疑似新冠肺炎病例，诊断为新冠肺炎确诊病例。天津市滨海新区疾控部门昨日通报一名在海得润滋酒店集中隔离的人员咽拭子样本新冠病毒核酸检测阳性，并被诊断为天津市本土第145例新冠肺炎确诊病例。上海与天津推动全面开展流行病学调查。

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据路透社报道，上海市疫情防控工作领导小组办公室周五晚间发布信息称，当天下午，浦东新区卫健委报告两例疑似新冠肺炎病例；经市级专家会诊，结合临床、影像学表现和实验室核酸检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例。两者系夫妻关系，因先后出现发热，到医院发热门诊就医，即被隔离排查。昨晚21时，经市疾控中心新冠病毒核酸检测，结果均为阳性。

上海市政府官方微信公众号并称，市、区相关部门已组成联合流调专家队伍，全面开展流行病学调查，正在追踪排查相关人员，对相关人员和环境采取相应的防疫措施。后续排查情况和相关人员的检测结果，将第一时间向社会发布。

据该报道称，上海浦东新区此前曾于11月9日报告一例新冠肺炎本土确诊病例，该病例在浦东机场一货运站从事搬运工作。

此外，天津市滨海新区疾控部门昨日通报一名在海得润滋酒店集中隔离的人员咽拭子样本新冠病毒核酸检测阳性，并被诊断为天津市本土第145例新冠肺炎确诊病例，系东丽鑫汇洋冷库核酸检测阳性带鱼暴露人员的密切接触者。而本月截至目前，天津东疆港区瞰海轩小区已发现8名感染者，包括5例确诊病例和3例无症状感染者。目前，涉疫小区升为高风险地区，相关医院和幼儿园等被封控。

据路透社说，国家卫健委昨日通报，11月19日，中国大陆新增新冠肺炎确诊病例17例，均为境外输入病例（福建6例，上海4例，陕西3例，广东2例，北京1例，四川1例）；新增疑似病例1例，为本土病例（在天津）。