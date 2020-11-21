与台湾第57届金马奖颁奖同日 杭州办台湾电影节放映22分钟喊卡成黑屏

台湾第57届金马奖颁奖礼今晚举行，浙江杭州碰巧举行“台湾电影大师展”，今（21日）却传出遭举报，开场22分钟被中止放映，令影迷鼓譟。据现场观众描述，当时正播映台湾导演蔡明亮的《青少年哪吒》，据苹果日报说，“车还没到西门町，萤幕就灭了”。就杭州举办台湾电影节，官方称“本次活动为学术交流，所有影片均已获得官方授权。”

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据苹果日报今天报道说，杭州办台湾影展遭举报，开场22分钟停播，网民斥：官方授权都腰斩。消息说，浙江杭州今日举行“台湾电影大师展”，未料遭现场举报，开场22分钟即被中止放映，令影迷鼓譟。

据该报道说，中国内地网民“黑光乍泄”今日中午12时20分在微博发帖写道：“继北京《安稳觉》放映被举报后，刚刚杭州的台湾电影大师展放映20分钟后也黑屏，原因是被人举报，且整个台湾影展可能都被取消。这场展放映的是侯孝贤、杨德昌、蔡明亮、王童、李安的十几部名作。”

今次传出台湾电影大师展遭举报后，不少人好奇是什么原因，也有人怀疑该活动是否未报请当地政府审查批准，若未报批而遭举报并无争议。不过，网民贴出台湾电影大师展“观影须知”，内容提到影展获官方授权但仍遭腰斩：“1. 本次活动为学术交流，所有影片均已获得官方授权；2. 影片可能分布在不同cinema（戏院），但均为支持DCP（数码电影制作）放映的杜景声大厅&巨幕厅；3. 电影放映前48小时短信通知放映地点。”

该报道说，有网民指：“后排有一个上海来的大妈，因为女儿喜欢看电影，但是需要坐轮椅，所以就专程带着她在周末过来看，买了两套票，一共七场。所以希望那个举报的朋友看到这一幕之后可以羞愧至死。”

杭州这场名为“漂洋过海”的台湾影展，放映片单开出侯孝贤执导的《儿子的大玩偶》、《童年往事》、《恋恋风尘》；杨德昌执导的《请假装你会舍不得我》、（原名恐怖分子）；蔡明亮执导的《青少年哪吒》、《爱情万岁》、《河流》；王童执导的《无言的山丘》、《稻草人》、《香蕉天堂》、《红柿子》；李安执导的《推手》、《喜宴》和《饮食男女》，被形容为“每一部都值得飞一趟杭州”、“今生必看大银幕的台湾电影片单一下就实现了一半”。

据苹果日报，就举报之说，内地网民讲乜：

Simon-Says：这个事情的核心不是举报者吧？而是一举报就受理，就停止放映，这才是可怕的地方。想想你平时对别人，对官家不满的时候举报有用吗？

男孩-WWK：最关键的难道不是？允许他们举报成功背后的它们。

WhereIsMyHennessy：这么大一个强国，成天怕这个怕那个，草木皆兵，对自己有点自信可以吗？

槑b喺靓仔喔：我要吐了！这都什么烂行为……