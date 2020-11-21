中国在边境洞朗建行政村？ 印度不安 不丹否认

据中国媒体近日报道，中国在边境洞朗地区亚东县建成第一条行政村“庞达村”，海拔4,630米，目前已有人入住。庞达村还被称为边界小康样板村。印度媒体指，该村距离不丹仅2公里，评论认为印度对不丹的领土完整负有责任，对中国在该地建村感到特别担忧。但不丹否认此一消息。

广告 继续浏览后续

据东网今天报道说，中国在洞朗地区设首个行政村，印媒说令人不安。消息说，据中国内媒近日报道，中国在边境洞朗地区亚东县建成第一条行政村“庞达村”，海拔4,630米，目前已有人入住。

据该报道，庞达村由上海援藏工作组和当地政府共同规划、出资、兴建，上海市委副书记、组织部长于绍良周三（18日）出席开村仪式。西藏共青团周四（19日）在社交网站发文指，亚东县27户、124名农牧民自愿搬迁至庞达村，赞扬这些首批庞达村村民是开启了守边固边兴边的新征程。

东网说，印媒报道，中国在边界兴建小康样板村，目的不仅是强化实际控制，而且会对国界线对面的居民产生影响。报道指，此前印度便有边境少数民族抱怨生活质素不如中国一侧的同族边民。而印方可能认为自己对不丹负有责任，因而介入该地区局势。

据该报道，惟不丹媒体协会主席丹增拉桑日前表示，据可靠消息，不丹境内没有建造“中国村庄”。