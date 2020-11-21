中国强海军提速 国产新航母甲板加长 追加数十艘导弹护卫舰计划

据香港媒体今天报道说，中国第二艘国产航母003的建造进度备受关注，近日卫星图片显示，航母长度或达318米，媲美排水量约8吨的美国小鹰号航母。此外，有消息指中国海军将启动搁置了2年半的054A型导弹护卫舰追加计划，其订单数量不会少于20艘。

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据东网今天报道，003国产航母长达318米，传再建20艘054A导弹护卫舰。消息说，Google于上周六（14日）更新卫星图片，显示003航母仍在上海长兴岛的江南造船厂组装，船体尚未合拢。据推测，003航母长度将达318米，超越第一艘国产航母山东舰的305米，接近美国小鹰号航母的325米。

与此同时，中国内地官媒日前一则关于解放军的报道中，专家发现画面中滑跃版歼15战机旁边，出现疑似是弹射版歼15T战机，且涂上已服役的灰色涂装。专家指出，该疑似歼15T战机的起落架明显加粗，显然是在增加起飞时起落架的承受力，且在后轮处有专为弹射装置设计的弹射牵引杆，以分散起落架所承受的压力，而且采用的是国产涡扇10发动机，而并非俄制AL-31发动机。

东网说，另外，有军事爱好者发文指，海军将追建20艘054A型导弹护卫舰，称“054B明年启动；054A后续再上20艘，黄埔12艘，沪东8艘；055现在已知16艘；052D、071、075都会上批量，如075目前总数是8艘；076现在尚未走完程式，后续不详。”有消息指，其中一艘将命名为“资阳舰”。

该报道称，054A型导弹护卫舰是中国海军目前主力护卫舰，是原有054的改良型，排水量达4000吨，最大航速每小时27海里，可搭载红旗16防空导弹、鱼8反潜导弹，以及鹰击83反舰导弹，具有防空、反舰及反潜能力。据知，截至目前中国海军已装备30艘054A型导弹护衞舰，追建后将成为全球第二多的作战舰艇型号，仅次于美国阿利‧伯克级神盾驱逐舰。