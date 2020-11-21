中国疫苗：《刺胳针》或指有效性低副作用多堪忧

英国医学杂志《刺胳针》（The Lancet）刊登了中国大陆科兴公司研制的新冠灭活疫苗的资料，在一期和二期试验中，该疫苗在人体血管内产生的抗体水准要低于新冠病毒康复者，而且参与试验者的不良反应比例高达38%。中国时报引述专家指出，中国大陆疫苗第3期试验的资料还未提供，但已经有数十万民众与外国人使用，其风险令人担忧。

广告 继续浏览后续

据中国时报今天报道说，《刺胳针》指中国新冠疫苗试验资料堪忧，有效性低副作用多。该报道称，《美国之音》引述《刺胳针》研究报告说，如果进行比较，美国制药公司Moderna和辉瑞的疫苗产生的抗体水准，与新冠病毒康复者的抗体水准相当，甚至是更高，但大陆科兴疫苗相对低于康复者的抗体准准。在有效性方面，Moderna和辉瑞疫苗都达到了95%左右，但报告未提及科兴疫苗的有效性具体资料。不过，大陆知名的传染病学家钟南山曾表示，Moderna与辉瑞疫苗有效性都高于9成，大陆的疫苗也差不多是这个数字。

据该报道，在不良反应部份，牛津大学学者傅立门表示，中国大陆科兴公司疫苗刚刚发布了2期试验的资料，看起来不太好，在人体内产生的抗体水准低于Moderna和辉瑞的疫苗，而且副作用较大，比如疼痛、恶心等严重的反应。从初期资料来看，743名参与者出现不良反应比例在有的试验组高达38%。因此如果有选择余地，会比较倾向建议使用获得发达国家监管机构批准的西方疫苗。

报道说，轮状病毒疫苗的共同发明人、费城儿童医院疫苗教育中心主任保罗．奥菲特(Dr. Paul Offit)质疑中国大陆迟迟未提供有效性和安全性的具体资料，“辉瑞和Moderna都提供了资料，中国没有理由不给，他们本来走在我们前面。之前别人问我首个商业疫苗会是哪个，我说应该是中国的灭活疫苗，但是我们到现在还没看到3期试验的资料。”

目前大陆已有4种疫苗进入临床3期，其中3种疫苗都属于传统的灭活疫苗，包括上述的科兴公司的疫苗，而Moderna和辉瑞的疫苗都是“信使核糖核酸”即mRNA疫苗。相对于灭活疫苗，mRNA疫苗生产成本较低，能够迅速和大量生产；在有效性方面，mRNA疫苗能够在一定程度上应对病毒变异，注射之后的免疫期更长。但是灭活疫苗也有自身的优势，比如对储藏和运输的温度要求不高，2-8摄氏度可保存1-3年。在风险方面，灭活疫苗已经存在了数十年，技术成熟。mRNA疫苗则是人类历史上的第一次，可能存在一些未知的风险。

据战略与国际研究中心全球卫生政策中心主任斯蒂芬．莫里森（Dr. Stephen Morrison）指出，大陆疫苗的问题不在于类型，而在于缺乏资料的透明度，以大陆政府抄近道的做法。大陆目前有两款新冠灭活疫苗还没有完成临床3期试验，但已经展开了大规模接种，总数可能已高达数十万人次，从来没有国家敢这么做。

据该报道，此外，大陆在2004年到2018年间也曾有过将近10起疫苗丑闻，包括著名的长春长生生物公司案件。这次进入疫苗3期试验的制药公司中，武汉生物制品研究所，以及前述的科兴公司，也都曾涉及过疫苗丑闻。据莫里森说，很多低收入国家使用大陆的疫苗，在外交、声望、疫情恢复、还有影响力的竞争上，大陆走在美国前面，但是这场竞赛还没结束。现在还不知道大陆的疫苗是不是安全有效的，如果不是，又已经给大量本国公民和其他国家民众接种，那就会变成很大的麻烦，希望这不会发生。