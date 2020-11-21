反腐风暴 交行马骁被“双开”

中共中央纪委国家监委网站20日深夜披露，交通银行河北省分行前副行长马骁被双开（开除党籍、开除公职），他遭指控“靠银行吃银行”，违规经商。据统计，今年内已有超过50名银行高阶主管被查，银行业反腐风暴仍在扩大。

广告 继续浏览后续

调查指出，马骁刻意规避组织监督，违反中央八项规定精神，无偿借用授信客户房产；公私不分、滥权妄为，靠银行吃银行，违规经商办企业并透过与自身单位推展业务谋取利益，违规向自身单位出租房产谋利，接受贷款客户旅游安排，且搞权钱交易，在信贷审批等方面利用职务便利为他人谋利并收受巨额财物。

《北京商报》报导，反腐风暴正在席卷金融行业，据初步统计，今年以来已有超过50名银行系统高管被查。“落马”的高管中，包括国有大行、股份制银行、城商行、农商行、农信社。

光是11月，就有安徽农村信用社联合社前理事长陈鹏被“双开”。

中国农业银行武汉洪山支行前行长吴宏伟、湖北银行副行长文耀清、浦发银行前副行长穆矢等人被披露涉嫌严重违纪违法，目前都在接受调查。

此外，备受关注的恒丰银行前董事长蔡国华贪污案11月6日也一审宣判。蔡国华涉嫌滥用职权、贪污、挪用公款、受贿、违法发放贷款罪，数罪并罚被判死刑，缓期二年执行。

苏宁金融研究院研究员陶金表示，今年以来，人行、银保监会对利用职权牟利、贪污等腐败行为，以及近亲繁殖、违规提拔等人事腐败现象，还有内外勾结等诈骗行为进行集中整治，大量腐败人员被调查和处罚。以第3季为例，与2019年同期对比，罚单数量、处罚金额以及处罚人数均大幅增加。

陶金认为，由于银行业包含特有的潜在系统性风险，而腐败问题又涉及资金违规运用，也会损害银行的风控，银行业的反腐问题很可能比其他行业来得更关键，后续需要进一步加强对这些违规行为的惩处力度，强化正负激励机制。