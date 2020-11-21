特朗普政府届满前再添制裁 加4家涉军中国公司入名单

特朗普政府准备认定另外四家中国公司为受中国军方支持的公司，以限制美国投资者对它们进行投资，特朗普政府试图在所剩不多的日子里强化其鹰派中国立场。这将使受影响的中国企业数量增至35家，其中包括像海康威视、中国电信和中国移动等巨头公司。

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据路透社引述消息人士报道，特朗普政府将在国防部黑名单中再添四家中国公司。据消息人士称，华盛顿准备认定另外四家中国公司为受中国军方支持的公司，以限制美国投资者对它们进行投资，特朗普政府试图在所剩不多的日子里强化其鹰派中国立场。

一名美国官员和一位不愿透露姓名的知情人士说，美国国防部可能最早于周五公布这些名单，但也可能会在下周公布。

该报道称，白宫没有立即回应记者的置评请求。

路透社稍早报道说，特朗普于上周四签署的一项行政命令，他试图限制美国投资者投资31家被五角大楼列为中国军方“拥有或控制”的中国公司。

但专家表示，特朗普总统禁止美国人投资华盛顿认定的与中国军方有关联的中国公司的指令不太可能对这些公司造成严重打击，因为该指令所涉范围有限，即将上任的拜登政府的立场存在不确定性，以及美国基金所持这些公司的股份已经很少。