特朗普政府邀请西藏流亡政府领导人访问白宫

西藏流亡政府领导人洛桑森格（Lobsang Sangay）透露，美国白宫邀请他去会见新任命的美国西藏问题特别协调员、美国国务院民主、人权暨劳工局助卿德斯特罗（Robert Destro）。路透社说，这将是西藏流亡政府领导人60年来首次访问美国白宫，

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据联合早报今天引述消息报道说，西藏流亡政府领导人60年来首次受邀访白宫。消息说，西藏流亡政府领导人60年来首次访问美国白宫，此举可能进一步激怒北京，北京指责美国试图破坏该地区的稳定。

该报道根据路透社消息，西藏流亡政府领导人洛桑森格（Lobsang Sangay）在昨天的一份新闻稿上透露，美国白宫邀请他去会见新任命的美国西藏问题特别协调员、美国国务院民主、人权暨劳工局助卿德斯特罗（Robert Destro）。

美国国务卿蓬佩奥7月曾指责北京侵犯西藏人权，并说华盛顿支持该地区“有意义的自治”。蓬佩奥是在上月发表声明说，德斯特罗“将牵头美国在促进中华人民共和国与达赖喇嘛或其代表进行对话；保护藏人独特的宗教、文化和语言特征；以及促进他们的人权获得尊重等方面的工作”。

该报道说，北京官员反指美国利用西藏试图在中国推行“分裂主义”，并拒绝与德斯特罗接触。中国外交部对此批评美国设立“西藏事务特别协调员”职务是出于政治操弄，旨在干涉中国内政，破坏西藏发展稳定，并指责洛桑森格是“反华分裂分子”，并谴责其与德斯特罗的会见。

报道称，这一任命正值贸易战、台海危机、人权、南中国海和冠状病毒等一系列问题把中美关系降至冰点之际，外界当时预料会激怒中国。