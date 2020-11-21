纽时：港大专家闫丽梦被郭文贵班农利用散播不利中共讯息

纽约时报罕有地介入涉及美国华人圈子的“阴谋论”，直指香港大学医学院前研究员闫丽梦秘密离港后，在美国积极发声，指控中国蓄意制造和散播新冠病毒，是受到流亡美国的中国富商郭文贵和特朗普前顾问班农两人的摆布，鼓吹武汉肺炎的阴谋论。纽约时报其中一个“证据”是曾经用手提电话接触到闫丽梦的母亲，但对方表示从未一如女儿所说的遭到大陆公安逮捕，反指女儿在美国被利用。

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报道指闫丽梦今年初仍任职港大时，开始怀疑中国出现武汉肺炎个案，是人为造成，当局正在蓄意隐瞒，并接触她最喜欢的YouTube评论节目主持人路德，向对方“爆料”。路德其后于1月19日的节目中，不具名引述一名“全球最顶尖的新冠状病毒专家”，指中国政府有所隐瞒。报道相信路德引述的专家就是闫丽梦，质疑其讲法夸大了闫丽梦的资历。

报道指路德原名王定刚，原本在中国经商，几年前来美定居，并开始在YouTube成立“路德社”频道，积极批评中共，内容充满阴谋论，半真半假，而郭文贵则是他的主要赞助人（primary patron）。郭文贵则和班农关系非浅。

路德该集“爆料”节目出街后，中国疫情急促恶化，武汉亦在1月23日封城，事件吸引到斑农注意。斑农其后在别人提供翻译下，看了该集节目；几个月后，路德要求闫丽梦潜逃美国，否则留在香港会有危险，并称郭文贵会为她提供头等机票。最终闫丽梦4月28日静静地离开香港，前往美国。

报道述引闫丽梦一名好友、巴黎巴士德研究院（Pasteur Institute）免疫学退休教授卡维农（Jean-Marc Cavaillon）表示，闫丽梦离港后，其家人和朋友都对她突然失踪，觉得很惊慌，并在香港报警。闫丽梦离港两星期后才报平安，报道取得的WeChat短讯记录显示，闫丽梦当时表示自己身处纽约，非常安全和放松，并有“最好的保镳和律师”，“我现在做的事将会帮助全世界控制疫情。”

报道指闫丽梦抵达美国后，郭文贵和斑农把她安置在纽约巿一间“安全屋”内，并为她请来传讯教练，教她应对传媒提问，又要求她提交多份论文，把她包装成“吹哨者”，再安排她接受传媒访问。到7月10日，闫丽梦首次亮相霍士新闻频道，除了交代自己赴美的经过，亦指控香港大学有份协助隐瞒疫情，但没有提及自己与郭文贵、斑农的关系。

被视为美国左派传媒代表的纽约时报同时指出，闫丽梦其后旋风式接受多个右翼传媒访问，除了指控中国隐瞒疫情真相，亦会配给保守派观点发言，例如自称有服食羟氯喹（hydroxychloroquine）预防染疫；世卫配合中国掩饰真相等。郭文贵之后会把这些访问翻译成中文，再放上多个社交平台作广传。

今年9月初，闫丽梦透过匿名的中间人，与乔治城大学（Georgetown University）的传染病专家卢西（Daniel Lucey）会面四小时。卢西过去曾经提出新冠状病毒可能在实验室制造出来，而闫丽梦则对他讲述自己的研究，希望获得对方支持。卢西向纽约时报表示，认为闫丽梦是真心相信病毒被中国当成武器，但未能加以解释，亦没有提出确凿证据。

在会面几日后，闫丽梦在网上公布了26页论文，指控新冠病毒是人工在实验室制造出来。论文在郭文贵旗下两个非牟利机构资助下完成，没有刊登在学术期刊内，没有经过学界审核；三名作者中，除了闫丽梦，另外两人都用化名。目前科学界普遍相信新冠病毒来自蝙蝠，没有证据显示病毒属人工制造。

虽然科学界很快把有关论文定性为基于猜测的伪科学，但霍士新闻名主播卡尔森（Tucker Carlson）9月15日依然邀请闫丽梦出席节目，把论文内容发扬光大。即使访问影片被Facebook等社交娸体标签为假消息，仍录得最少880万人次观看，进入主流。在访问后数星期，卡尔森才澄清自己不认同闫丽梦的讲法。

卡尔森上月中再访问闫丽梦，闫丽梦透露中国当局四度拘捕她的63岁母亲，把她扣押在北京，要求她在美国噤声。纽约时报透过手提电话号码，同月接触到闫妈妈，她表示自己从未被捕，反指过去多个月来，郭文贵和路德都阻止她联络女儿，她担心女儿被新伙伴利用。闫妈妈要求不要公开她的全名。

闫丽梦、路德、霍士新闻拒绝回覆纽约时报查询，其中路德反指纽约时报“以假新闻闻名”。斑农回应表示，他并不认同闫丽梦指控中国蓄意制造和散播病毒的讲法，但认为应该让她发声，就新冠状病毒的起源制造辩论。郭文贵透过师发表声明，表示他只是鼓励闫丽梦站出来“反对中共黑手党”，告诉世界有关新冠状病毒的真相。