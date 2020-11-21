耿潇男案：见律师遭拒 许章润连带被警告

曾经公开声援清华大学前教授许章润的北京文化界人士耿潇男，9月9日被以涉嫌“非法经营罪”刑拘，一个月后被批捕。耿潇男的辩护律师尚宝军近期多次申请会见当事人，但没有成功。而耿案涉案图书，则由八千册增至二十万册。另外，许章润为耿潇男发声而被警告。

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据自由亚洲报道，北京文化及出版界人士耿潇男，10月中旬被海淀区检察院以涉嫌“非法经营罪”批捕。其委托的辩护律师尚宝军自10月29日之后，多次申请会见当事人耿潇男，但不成功。耿潇男的友人，清华大学教授郭于华本周五（20日）对自由亚洲电台说：“她在10月14日被检察院正式批捕了，那一天正好是律师会见她。最近两次，律师要求会见，但都没有见到当事人。两个律师拼命抢号，前两周抢到以后，律师已经去了看守所要求会见，结果又用提审的名义，没见到，后来他们又抽中是上周，那一天屈振红律师有事，尚宝军律师去会见，然后说必须屈振红来才能见。”

该报道说，耿潇男在北京经营出版物。北京市公安局海淀分局经侦支队警察指其公司所经营的印刷、销售出版物涉嫌“非法经营”，当时官方认定涉案书籍达八千册，涉案金额为16万元人民币，但是不久前，公安将原来的八千册书籍提升至二十万册，涉案金额也相应提升至数百万元。

据北京出版界人士王先生对该台说，尚宝军律师最近一次会见当事人耿潇男，是在三周前（10月29日），据说当时耿潇男的精神状态并不好：“她的案子从原来的涉案证据增加很多，原来几千册增加到现在20万册，非常大的数字，案子演变得严重。”

据自由亚洲，9月9日，耿潇男和丈夫秦真被警方带走。警方指耿潇男最近十年，在印刷、销售及出版书籍方面，没有合法手续，涉嫌违法。这些书籍包括烹饪、营养及养生方面。外界认为，当局抓捕耿潇男，与她近年积极参与社会公共活动有关。例如在今年7月6日，清华大学前教授许章润被警察带走，耿潇男率先在海外社交平台发布相关消息，为许章润鸣不平。中共中央党校前教授蔡霞则在推特留言，表示多年来，耿潇男还帮助了包括鲍彤、姚监复等异议人士。

该报道说，处于被限制自由状态的清华大学前教授许章润，不久前发公开信，要求释放耿潇男，得到了美国、日本、法国及加拿大等海内外各界三百多人联署响应。耿潇男被捕至今，许章润已被警方训诫4次，而最近的一次是在两周前，当局要求他停止为耿潇男发声。据郭于华对自由亚洲说，许章润现在不能离开北京，行动受到限制：“不能离开北京，不能出境、不能接受外媒采访，也不能接受捐助。”

据该报道称，现年46岁的耿潇男毕业于中央戏剧学院，是中国出版人、电影人，历任中国天画画天影业的首席执行长（CEO）、瑞雅书业总编辑，现任传奇天辉影视文化（北京）有限公司董事长，可谓多才多艺。