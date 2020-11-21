英国施压北京？ 亚洲部署航空母舰

英国将于2021年向亚洲派遣一艘航空母舰，原因是英国与中国在热点问题上的外交关系日益紧张。这是英国新军事计划的一部分，该计划还包括组建太空和网络防御部队。

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据华尔街日报今天报道说，英国向中国施压，在亚洲部署航母。

英国首相鲍里斯·约翰逊周四在向议会发表的网络讲话中说：“明年，伊丽莎白女王号将率领英国和盟国的任务小组进行我们20年来最雄心勃勃的部署，包括地中海、印度洋和东亚。”据该报道，其他英国官员也提出了向亚太地区派遣航母的可能性，不过这是约翰逊第一次明确评论这个想法。此举可能是为了向中国传递一个信息，中国与英国的外交关系紧张。

约翰逊没有进一步透露部署的细节。但英国报纸《泰晤士报》(The Times)在7月份报道称，军方将领们已经制定了一项计划，将伊丽莎白女王号部署在远东。航母可以参加与美国和日本军队的联合演习，以及旨在挑战被视为过度的海上主张的航行自由行动。

除了航母部署，约翰逊周四宣布建立国家网络部队和太空司令部，以应对国家安全面临的新威胁。英国国家网络部队(National Cyber Force)从军情六处(MI6)和政府通讯总部招募了人员，以保护英国人民和企业免受网络攻击，并将目标锁定在恐怖组织等敌对行为上。

据约翰逊还表示，英国将于2022年在苏格兰发射卫星和第一枚火箭。约翰逊说，与之前的承诺相比，伦敦计划在未来四年里增加165亿英镑(219亿美元)的国防开支。他说，这使英国四年的国防预算总额达到1900亿英镑，“超过任何其他欧洲国家，也超过除美国之外的任何北约盟国”。

据华尔街日报说，在特朗普总统任期内，华盛顿向北约成员国施压，要求它们增加国防开支。预计在当选总统拜登(Joe Biden)就职后，美国将继续这样做。英国媒体报道约翰逊的计划主要是为了重申英国的地位以及与美国结盟的承诺。英国还将增加国防开支视为刺激其受冠状病毒打击的经济的一种方式。英国估计，加强国防工业每年可创造1万个新工作岗位。