钟睒睒取代马云成为中国首富

钟睒睒，“大自然的搬运工，默默搬出成了首富

阿里巴巴创办人马云10月底在上海一场公开演讲惹恼北京当权者，不仅让旗下蚂蚁集团陆港两地上市案被喊停，受阿里巴巴股价大跌影响，马云近日更痛失中国首富宝座，被中国知名瓶装水品牌“农夫山泉”创办人钟睒睒所取代。

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中国证券时报网报导，根据福布斯（Forbes）即时富豪榜显示，钟睒睒个人财产17日净增80亿美元，身价达到644亿美元，已超过马云、马化腾成为中国新首富，并在全球富豪榜排名第17名。钟睒睒目前为农夫山泉董事长兼总经理。

在香港上市的农夫山泉近期股价不断走高，17日收盘报港币44.2港元，总市值超港币4,971亿元。

证券时报网表示，钟睒睒16日的身家已经和马云并驾齐驱，随着17日农夫山泉股价再度大涨，两人财富拉开了距离，钟睒睒领先马云36亿美元，成为新首富。

19日早盘，农夫山泉股价又上涨2.39％，站上港币45元大关。阿里巴巴18日在美股收盘则是小跌0.38%，19日早盘在港股下跌1.12%。

靠着卖矿泉水起家的农夫山泉，2019年营收达人民币240.21亿元，毛利率高达60.2%。根据11月5日公布的2020年福布斯中国富豪榜，钟睒睒以人民币3,596.5亿元的身价位居中国富豪榜的第三名，马云连续三年位居榜首，财富达4,377.2亿元；腾讯董事局主席马化腾则以3,683.2亿元居次。

中国两大网路科技富豪的身价，如今都已输给卖水的钟睒睒。证券时报网指出，比起马云、马化腾，钟睒睒过去的名气不大，很多人甚至不会读他的名字。

报导称，在喜好张扬的浙商群体中，钟睒睒似乎是个另类，他不喜欢抛头露面，更不爱和政商人士聚会吃饭，也很少公开演讲或受访，经常是独来独往，甚至连9月8日公司在香港上市时都未现身，他也因此被中国商界称为“独狼”。