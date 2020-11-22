杭州罕办台湾影展即腰斩 原因仍无解释

中国杭州一场以“台湾电影大师”为主题的影展，开演后不久被终止。中国网友臆测与部分导演曾发表辱中言论有关；另也有人认为是未经程序向官方申请，原因众说纷纭。

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第57届金马奖昨晚风光落幕，不少中国的网友翻墙收看，多个电影KOL（意见领袖）也在微博上贴文讨论；不过与此同时，另一场关于中国的影展争议，也在网络上蔓延。杭州台湾影展突遭终止，据中央社今天报道说，原因众说纷纭。

该报道说，根据香港01消息，一场在杭州市举行，名为“漂洋过海”的台湾电影大师影展，原本在21日下午正播放蔡明亮执导的“青少年哪吒”，不料在开播后20分钟被终止，影展后续的播放计画也全部取消。根据官方事前公告，这场影展将播出李安、侯孝贤、杨德昌、蔡明亮与王童等导演执导的10多部作品，包含“喜宴”、“恋恋风尘”、“恐怖份子”、“青少年哪吒”、“无言的山丘”等。

据该报，影展被终止的消息最早由几个微博上的电影KOL贴文揭露，随后引起中国网友讨论，不少人大呼可惜，认为失去了一个观赏经典作品的机会；不过也有人认为影展违反规定，被终止只是刚好而已。对于影展被撤的原因，网络上众说纷纭。微博上，有中国网友将矛头指向蔡明亮，指称他曾在接受媒体采访时发表过“辱中言论”；此外，也有网友认为，整个影展的消息低调、不透明，连在哪个地方举行都不对外公布，引人质疑。

有网友指，没有报备、审批，并违反杭州市的疫情防控相关规定，可能才是被撤的主因。

据中央社说，根据官方公告，这次的活动定位为学术交流，所有影片均获官方授权。不过每部电影播放地点不同，会在放映前48小时以讯息通知参加者，参加活动的民众禁止在社群网站打卡标示。不过截至目前为止，主办这次影展的麻雀放映并没有说明影展终止的原因，及后续处置方式。多名最早揭露此事的KOL，也都已经将贴文撤下，目前仅剩贴文截图在网上流传。