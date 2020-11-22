疫情下中国高端人口推动高端消费升涨

根据今天发布的胡润研究院一项统计数据显示，中国高净值人群消费价格总水平比去年上涨3.4%，而中国官方9月CPI则上涨了1.7%。据该统计报告，中国经济内循环带来消费高潮，高档烟酒茶价格今年上升8.7%，比起2%涨幅多，主要是由茅台涨价所致，一瓶500毫升的飞天茅台价格比去年上涨了86.8%。

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据联合早报今天引述消息报道说，黄金机票在疫情下涨价，中国高净值人群消费额升3.4%。消息说，最新数据显示，在冠病疫情的背景下，中国高净值人群消费额受到国际机票和黄金价格大涨的影响而增加，增幅为今年9月居民消费价格（CPI）同比涨幅的两倍。

胡润研究院今天（22日）在官网发布的数据显示，中国高净值人群消费价格总水平比去年上涨3.4%，而中国官方9月CPI则上涨了1.7%。

胡润研究院在《2020中国高净值人群品质生活报告》中指出，国际机票价格疫情背景下猛涨，上海往返巴黎的法国航空头等舱机票价格就涨了一倍，达到一张19万元人民币。冠病疫情导致民众出行受限，飞行需求也随之大跌，多家航空公司在这个情况下减少航班次数。胡润报告提到，疫情期限航却产生一票难求的情况，中国境外疫情暴发后，多家航司宣布暂时停飞直飞航线，返华机票价格在此背景下猛涨。包机业务则表现亮眼，上海往返三亚八人包机价格增加20%，上海往返洛杉矶15人包机价格较去年也上涨17%。

据该报道说，受疫情后避险情绪影响，黄金价格的涨幅高达47.8%，达到每公斤42万元。报告也提到，中国经济内循环带来消费高潮，高档烟酒茶价格今年上升8.7%，比起2%涨幅多，主要是由茅台涨价所致，一瓶500毫升的飞天茅台价格比去年上涨了86.8%。