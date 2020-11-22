美媒：藏人行政中央领导人60年来首次访问白宫

藏人行政中央领导人洛桑森格（Lobsang Sangay) 星期五（11月20日）下午正式访问白宫，这是过去60年来藏人行政中央领导人首次访问白宫。洛桑森格表示，他的这次访问清楚表明美国一如既往的支持西藏。预料这将使北京对美国更加不满。

广告 继续浏览后续

据美国职业今天报道说，藏人行政中央官网星期六以“历史性的壮举”形容洛桑森格正式访问白宫。消息说，藏人行政中央司政洛桑森格在一份新闻稿中说，他应邀到白宫会见新任命的美国西藏问题特别协调员罗伯特·德斯特罗（ Robert Destro) 。德斯特罗是美国国务院负责民主、人权及劳工局事务的助理国务卿。

该报道说，洛桑森格星期五在访问白宫后接受美国之音西藏语组的专访。他说，这是美国第一次以政府的名义以公开的方式邀请藏人行政中央的领导人。他在白宫主要会见了美国总统办公室和副总统办公室的代表们，因为涉及到中国，主要还是与主管亚洲事务的官员们会晤。他表示，官员们肯定了达赖喇嘛领导下藏人行政中央以实行民主制度推选出来的领导人，这是过去60年，尤其是过去9年中的努力最终有了回报。洛桑森格说，他感到很欣慰。

洛桑森格对美国之音表示，星期五在白宫的会晤主要谈到西藏问题。他说，西藏境内形势严峻，寻求中间道路基础上的真正自治，美国官员们在会晤时说，这些正是美国众议院通过的‘2019西藏政策及支持法案’的内容，法案中详细阐述了中间道路与名副其实的西藏自治等诉求。

据洛桑森格说：“之前我们一直呼吁与中国当局对话，而这次美国众议院通过的西藏法案明确提及了中间道路和我们藏人寻求的名副其实的自治” 。他还表示，美国外交单位“也是第一次承认西藏是被别国武力侵占的事实，这次白宫在这样的背景下邀请我，也清楚表明美国方面是一如既往的支持西藏”。

洛桑森格对美国之音说，他这次访问白宫也是对西藏境内的藏人发出信号，也就是“在尊者达赖喇嘛的领导下，藏人行政中央一直致力于西藏问题的解决，这次我们得到了白宫的承认，即使美国总统换届，美国方面对西藏问题的支持不会改变。”

藏人行政中央官网星期六发布的新闻中说，过去60年里，藏人中央的领导人被拒绝进入美国国务院和白宫，拒绝的逻辑是美国政府不承认西藏流亡政府，这次洛桑森格访问白宫是美国正式对藏人行政中央实行的民主制度及其政治领袖的承认。文中说，洛桑森格担任藏人行政中央司政10年里，他曾与白宫官员在未公开的会议和地点会晤了数十次；这次史无前例的访问以及与白宫官员举行的会议或许将为藏人行政中央领导人和美国官员的会晤定下一个乐观的基调，并在未来几年更加正规化。

该报道说，白宫还没有对洛桑森格的访问做出官方表示。

上个月15日，洛桑森格成为第一位被正式邀请进入美国国务院的藏人领导人，他与刚刚被任命为西藏事务特别协调员的副国务卿德斯特罗会晤，并与德斯特罗进行互动与交流。

洛桑森格对白宫以及美国国务院的正式访问正值美中关系冲突不断之际。路透社10月19日报道说，虽然包括总统在内的美国官员曾在白宫会晤过西藏流亡精神领袖达赖喇嘛，但他们在接待藏人流亡政府领导人的问题上一直很谨慎，因为这会被北京视为重大挑衅。

美国国务卿蓬佩奥曾指责北京侵犯西藏人权。他说，不论是在新疆、西藏、内蒙古或香港，美国对中国的要求与对其他国家的要求一样，那就是维护每个人民的基本自由，人类尊严与宗教自由。他还表示，美国将努力确保中国为侵犯人权自由付出代价。10月中旬蓬佩奥任命德斯特罗为西藏事务特别协调员时，立即引起中国的抨击。中国外交部发言人赵立坚称，这完全是出于政治操弄，旨在干涉中国内政，破坏西藏发展稳定。

据美国之音报道说，美国国会众议院今年1月以压倒性多数通过“西藏政策及支持法案”，当中规定中共官员不得干涉未来包括达赖喇嘛在内的藏传佛教领袖转世，否则美方将予以制裁，此外，法案还要求美国在拉萨设立领事馆。中国政府则声称这项法案“粗暴干涉中国内政”。