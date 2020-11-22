香港支联会称明年续办六四晚会

“港区国安法”罩顶下，尽管日前遭点名是政治颠覆性组织，香港支联会主席李卓人今天强调，支联会坚持“五大纲领”，明年将继续举办持续30年的“六四”纪念活动，并已预订维园场地。

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据中央社今天引述消息报道，被指政治颠覆性组织，支联会指明年续办六四晚会。该报道综合香港电台、香港01消息，香港市民支援爱国民主运动联合会22日在铜锣湾举办寄圣诞卡活动，设摊位邀请市民写爱心圣诞卡寄给大陆维权人士，以及早前因偷渡被捕的12名港人。李卓人在活动接受媒体采访时，作以上表示。

针对全国港澳研究会理事田飞龙日前点名支联会属政治颠覆性组织，是以香港为基地，勾结外部势力的颜色革命组织，涉违反港区国安法和香港法例，李卓人强调，支联会坚持“五大纲领”，坚持争取民主无罪，绝不会放弃或退缩。李卓人说，支联会30年来所做的工作，一直以和平方法推行，从来没有问题，假如现在变得有问题，“不是支联会改变，而是香港改变”。明年6月4日将继续举办集会，并已预订维园场地，不会因为港区国安法的实施而改变支联会的工作方向。针对田飞龙指控支联会筹办网上“六四记忆人权博物馆”是想抢夺历史话语权，李卓人则强调，支联会要“以真相对抗谎言”。

据中央社说，1989年因支持六四民运而成立的支联会，其“五大纲领”是：释放民运人士、平反八九民运、追究屠城责任、结束一党专政、建设民主中国。每年6月4日，支联会都会在港岛维多利亚公园举办六四烛光纪念晚会，但今年港府以正在实施防疫限聚令为由，禁止举行。不过李卓人与壹传媒创办人黎智英等多名民主派人士因为在6月4日当晚依旧举办活动，事后被控非法集结罪。