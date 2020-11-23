中国官方宣布：中国全面脱贫迈进小康了

贵州省政府今天宣布辖内的9个国家级贫困县正式脱贫，成为中国最后一个完成全面脱贫的省区。这也代表中国如期在2020年结束前，完成官方定义的“全面脱贫迈入小康社会”目标。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，贵州最后9县脱贫，中国完成官方定义的全面脱贫。该报道引述中国官方消息，贵州省政府下午举行记者会，宣布紫云、纳雍、威宁、赫章、沿河、榕江、从江、晴隆、望谟等9个国家级贫困县，正式退出贫困县序列，标志着贵州66个国家级贫困县全部实现“脱贫摘帽”。同一时间，官媒央视新闻随即宣布，因为贵州这9个县的脱贫，使全中国832个国家级贫困县“全部脱贫摘帽”。这832个国家级贫困县，分布在中国31个省级行政区的22个之内。

这22个省级行政区当中，西藏首先在2019年12月宣布全面脱贫；今年2月，重庆、黑龙江、陕西、河南、海南、河北宣布脱贫；3月，湖南、内蒙古、山西脱贫；4月，吉林、青海、江西、安徽脱贫；9月湖北宣布脱贫；11月，新疆、云南、宁夏、四川、广西、甘肃以及今天的贵州先后宣布脱贫。

据中国官方媒体说，“脱贫攻坚”是中共总书记习近平对全党订下的重大政治任务，要求在2020年“所有贫困地区、贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，一道迈入‘全面小康社会’。”为此，中共全党动员全国资源，展开各种形式的扶贫工作。

中央社说，鉴于以往扶贫过程产生的定向扶贫，难以根绝贫困，习近平推动的脱贫多数仰仗贫困区各自发展特色产业，以相对稳定的收入替代。但在武汉肺炎疫情肆虐下，不少产业停摆，导致这些初见雏型的乡村特色产业面临营收中断的窘境。如何防止脱贫人口返贫，成为外界关注的焦点。