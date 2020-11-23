乌镇世界互联网大会今开幕 习近平促网络安全

中国发起的世界互联网大会今天在浙江乌镇开幕。与以往6届不同，中国官方今年取消举办第7届世界互联网大会，改为以世界互联网大会组委会名义举办“世界互联网大会─互联网发展论坛”，规模缩小许多，以线上和线下结合的方式，举办一场主论坛与5场分论坛，主题为“数字（数位）赋能 共创未来—携手构建网络空间命运共同体”。习近平今寄贺信再提网络安全。

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据中央社今天引述中国官方消息报道说，世界互联网大会开幕，习近平贺信再提网络安全。

疫情之下，中国发起的世界互联网大会今天在浙江乌镇开幕。中国国家主席习近平以贺信重申：中国愿和其他各国一起“打造网络安全新格局，构建网络空间命运共同体”。该报道引述中国央视新闻，习近平在贺信中先强调网络对促进各国经济复苏、保障社会运行、推动国际抗疫合作发挥了重要作用。据习近平表示，中国愿和世界各国一道，把握资讯革命历史机遇，培育创新发展新动能，开创数字合作新局面，打造网络安全新格局，构建网络空间命运共同体。

据中央社说，外界经常批评，中国对互联网设置防火墙，民众想要看国外网站往往必须“翻墙”，没有网络自由却高调主办世界互联网大会。不过，对中国方面来说，“网络安全与治理”才是这个大会的重点议题，从第一届贯穿至今。与以往6届不同，中国官方今年取消举办第7届世界互联网大会，改为以世界互联网大会组委会名义举办“世界互联网大会─互联网发展论坛”，规模缩小许多，以线上和线下结合的方式，举办一场主论坛与5场分论坛，主题为“数字（数位）赋能 共创未来—携手构建网络空间命运共同体”。