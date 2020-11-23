华为遭制裁落难 中国手机同业显虎抢其市场

美国加大制裁力道，打击华为的供应链后，包括小米、Oppo及Vivo等华为在手机市场的中国同业对手，正在积极行动欲接收华为的市场份额。

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据路透社今天报道说，华为遭美国制裁落难，中国手机同业虎视眈眈争抢市场份额。该报道引述中国业内人士指出，美国加大制裁力道，打击华为的供应链后，包括小米、Oppo及Vivo等华为在手机市场的中国同业对手，正在积极行动欲接收华为的市场份额。路透社认为，上周华为宣布已出售旗下低端智能手机荣耀品牌，此举是为了保护荣耀品牌的供应链免于受到美国制裁措施影响。

尽管如此，华为的中国对手仍在中高端手机市场嗅到猎杀机会。华为一名高管8月时表示，华为将没有能力生产旗下高端智能手机所需要的旗舰处理器。据手机厂商Realme的生产主管Derek Wang指出，“他们认为这些制裁华为的措施将或多或少损及该公司的国际市场表现，打算从华为手里拿下部分市占。”

据该报道，美国商务部进一步收紧华为手机业务的重要美国科技供应渠道，认为华为带来安全威胁，华为否认此一指控。

这段期间华为订单量下滑55%至最多4,200万支手机。据五名供应链方面的行业消息人士证实，来自其他三家公司的订单大增。