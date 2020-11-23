因爆疫情 上海浦东机场4成航班被取消

中国官媒报导，上海浦东机场接连传出本土确诊病例，打击了旅客出行的信心。截至23日下午2点30分，这座客运量排名中国第二的国际机场，已有4成航班被取消。

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财经杂志报导，自从9日发现1例本土确诊病例后，浦东机场客运航班起降架次开始递减，由9日的起降969架次降至22日的749架次，降幅约为25%。

报导引述航班服务APP“飞常准”的数据指出，截至23日下午2时30分，浦东机场已取消进港航班347架次（含提前取消），其中当天取消进港航班44架次；同时已经取消出港航班299架次（含提前取消），其中当天取消出港航班48架次。平均取消（含提前取消）占比4成左右。

据报导，尽管浦东机场强调近期确诊的病例都与货运区有关，不涉及客运区域，但不少旅客因此信心受挫，主动放弃了跟浦东机场相关的飞航行程。

浦东机场是中国第二大客运机场，2019年旅客吞吐量7615.35万人次，仅次于北京首都国际机场。浦东机场货运吞吐量更排名第一，2019年货邮吞吐量363.4万吨，高出首都机场近168万吨。

今年的疫情期间，浦东机场承接了最多的国际和地区航班，因此上海基本每天都有数例境外输入病例。截至22日，上海尚有59例境外输入病例在医院治疗。