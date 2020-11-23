孟晚舟律师再攻加拿大边警对孟发移民限制令不合法

本周末，华为律师在加拿大一家法院寻求证明，两年前加拿大边境服务局在温哥华国际机场对孟晚舟的调查是滥用程序，应停止将孟晚舟引渡美国。此前华为律师团法庭指责加拿大逮捕孟晚舟决定与程序非法，均遭到加拿大司法辩护驳回。加拿大边警此前作证指，如果皇家骑警不逮捕孟晚舟，他们担心孟晚舟会逃离加拿大。

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据路透社说，华为律师质疑加拿大边境官员对孟晚舟发出移民限制令的合理性。据加拿大一位曾参与讯问华为首席财务官孟晚舟的边境官员周五作证称，他没有合理理由认为孟晚舟应被拒绝入境，但他觉得加拿大边境服务局(CBSA)拘留孟晚舟的限制令仍是合理的。

华为律师在加拿大一家法院寻求证明，两年前加拿大边境服务局在温哥华国际机场对孟晚舟的调查是滥用程序，应停止将孟晚舟引渡美国。检方以及加拿大边境服务局和皇家骑警(RCMP)证人均辩称，对孟晚舟的调查和逮捕都遵守了正常程序。

孟晚舟的辩护律师Mona Duckett周五就加拿大边境服务局官员Sowmith Katragadda签署的一份文件提出质疑，其中包括一项声明，称他有合理理由认为应该拒绝孟晚舟入境，因此可以发出移民限制令予以逮捕。

当被问及他是否有合理理由时，Katragadda回答“当时，没有，我没有。”他反驳称，他没有使用文件中的措辞，并认为移民限制令仍是合理的。

据路透社说，CBSA官员此前作证称，如果皇家骑警不逮捕孟晚舟，他们担心孟晚舟会逃离加拿大。(完)