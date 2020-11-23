应对人口老龄化，中国拟推新措施提高出生率

为应对日益严峻的人口老龄化问题，中国预计将采取新的鼓励生育政策以提高连续下降的人口出生率，相关内容已纳入日前提出的“十四五年规划”。

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中国媒体援引专家指，面对人口出生率持续下降的趋势，中国政府计划提供更多的资金补助，以鼓励育龄夫妻生育更多的孩子。

据《中国日报》援引中国人口学会副会长原新表示，“更具包容性的人口政策将是一个能提高生育能力、提高劳动力质量和优化人口结构的政策”

路透社相关报道说，中国于2016年废除了独生子女政策，全面放开一对夫妻可以生育两个孩子。但这一政策没有导致出生率的上升，由于养育孩子费用过高，许多家庭养育一个孩子都面临不少压力，更无法面对二孩或更多的孩子在健康教育等方面的需求。

据报道，中国人口出生率自2016年有小幅回升后，至2019年连续三年下降，2019年，中国全年出生人口1465万人，出生率为10.48‰，是1949年以来的最低值。

中国社科院副院长蔡昉表示，该数值不仅显著低于全球平均的2.41‰，也低于中高收入国家平均的1.9‰，更低于高收入国家平均的1.60‰。

而与此同时中国人口老龄化步伐加快，至2019年底，中国60岁及以上人口2.54亿，约占总人口的18％。据人口测算预期2025年该数值将达到3亿， 2035年将达到4亿，深度老龄化必将对中国社会养老及医疗体系带来巨大压力。