特朗普夯实对华强硬 加89家军警系中企制裁

特朗普政府正接近宣布89家中国航天及其他领域的企业与军方有关系，将限制他们采购美国一系列产品及技术。名单上包括中国商用飞机有限责任公司、中国航空工业集团有限公司(AVIC)及其10家关联实体。中国商飞是牵头中国与波音和空客展开竞争的领军企业。路透社今天报道说，如果这份名单公布，可能导致中国与美国贸易关系更加紧张，同时对那些向中国出售民用航空零组件的美国企业及其他产业造成冲击。中国今天表态反对。

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据路透社今天报道称，美国即将宣布89家与军方有关联的中国企业名单加以限制。根据路透社看到的一份草案，特朗普政府正接近宣布89家中国航天及其他领域的企业与军方有关系，将限制他们采购美国一系列产品及技术。名单上包括中国商用飞机有限责任公司、中国航空工业集团有限公司(AVIC)及其10家关联实体。中国商飞是牵头中国与波音和空客展开竞争的领军企业。

这份名单包括在一项规则草案之中。该规则用于确定美国认为是“军方终端用户”的中国和俄罗斯公司，如果被认定为这类用户，则美国供应商必须要获得许可，才能将范围很广的商用产品卖给他们。据路透社说，根据该规则，申请许可被否决的可能性要高于批准。

美国总统特朗普最近几个月加大了对中国的行动。10天前他发布了一项行政令，禁止美国对部分中国企业进行投资，华盛顿方面称这些企业由中国军方拥有或控制。今年4月美国商务部扩大了“军事终端用户”的定义。4月的规定不仅涵盖武装部队和警察，还包括支持或协助军事物品维护或生产的任何个人或实体，即使他们的业务主要是非军事的。

据路透社说，出口限制适用广泛领域，包括文字处理等计算机软件、数字示波器等科学设备以及飞机零部件等。就飞机而言，这些项目包括从飞行控制箱的支架到引擎本身的一切。

华盛顿贸易律师、前商务部官员Kevin Wolf表示，商务部将规则草案分享给了由行业代表组成的技术咨询委员会，它本应保密。Wolf称，规则和名单可能会修改，但在特朗普政府任下，让它能生效的时间已经不多了。该规则需要在12月中旬前得到批准并提交给美国官方规则出版机构美国联邦政府官报(Federal Register)。

路透社说，据看到的草案显示，美国商务部表示能够控制美国技术流向名单中的公司，对“保护美国国家安全利益来说至关重要”。但美国一位前官员匿名表示，“只列一个名单并予以填充就是一种挑衅行为，”航空航天业一位消息人士表示，这可能刺激中国实施报复。

上述业内消息人士称，把中国商飞包括在内至少对于美国一家大型供应商而言有些意外。美国这家供应商已经确定该中国企业不是军事终端用户。通用电气和霍尼韦尔(Honeywell)都是中国商飞的供应商，而且都与中国航空工业集团有合资公司。通用电气发言人称，其全球合资公司运作全都遵守法律，该公司已努力获得与军事终端用户相关的执照许可。

除了这89家中企名单外，草案还列出28家俄罗斯实体，其中包括伊尔库特公司(Irkut)。该公司也计划以其MC-21飞机打入波音市场。路透社引述草案称，这117家企业名单“不是最终版本”，只是“最初版本”。