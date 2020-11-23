病毒疫情武汉死4000美国死22万 官方专家指中国把美国逼得活不下去了

中国武统派学者李毅近来宣称，中国有4000人死于武汉新冠肺炎，相比于美国死了22万人，差不多等同于“零死亡”，他更妄称，“不是美国在整中国，是我们把美国逼得活不下去了”。相关影片在网络上广传后，引起热烈议论。网民揭露李毅拿持美国绿卡。

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据自由时报今天报道说，中国统计4000病故，武统派学者李毅大笑：等于没人死。消息说，主张武统台湾的中国学者李毅宣称，中国官方统计有4000人死于新冠肺炎，相比于美国死了22万人，差不多等同于“零死亡”。

据该报道称，李毅上月16日在“2020年第四季度‘对话深圳湾’博士交流会”上发言，“新冠这个东西是最不利于欧美的，最有利于朝鲜和中国的，所以咱还死了4千人，是吧？但是你死4000人和美国死22万人比，你等于一个人都没死嘛！咱们等于差不多也是接近零感染，接近零死亡”，据该报道，李毅放声大笑完又继续说，“14亿人死了4000人，这根本就等于没人得病，没人死嘛！”

据李毅更笑喊，“那美国，大家都在吃喝玩乐，你只管死人，我们照样吃喝玩乐。这中国你看，全球经济，中国现在一枝独秀，中国超过美国的时间提前了，2027年没问题，美国活不成了。”据李毅继续说，“14亿中国人几乎都认识不到这一点，不是美国在整中国，是我们把美国逼得活不下去了。”

据自由时报，李毅影片一出，中国网民纷纷痛斥，“死了4000人都不是人吗？在高兴什么？什么心态啊？”、“死了4000人在他们眼里等于零，显示出他们对老百姓疾苦的轻蔑、无视”、“人民的性命被他说成一毛钱也不值”、“潜台词：蚁民不算死人只是损失”、“没人性的畜牲”。

自由时报说，网民更痛斥，“既然是中国把美国逼得活不下去了，那么李毅为什么还是将绿卡握得紧紧的，不放弃美国籍绿卡回中国呢？”、“墙国不都是这个心态吗？我过得很苦，但别人比我还要苦，我就幸福了、不苦了”、“翻成英文让美国人认识认识什么是五毛文化”、“人类的耻辱，他们若强大是人类社会的灾难”。