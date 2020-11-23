经济形势 李克强要求地方官员讲真话

据中国官方消息，中国国务院总理李克强20日主持召开一场经济形势视讯座谈会，开场就提出3个问题，要求与会的地方政府负责人畅所欲言。他说，“你们讲真话，我们才能出实策”。

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据中央社今天报道称，李克强召开经济形势座谈，要求地方首长讲真话。消息说，据中国政府网23日发布，李克强一开场先问了3个问题：第一，本地区今年以来经济运行总体情况；第二，如何考虑本地区下一步经济工作；第三，对国家宏观政策有什么具体建议？希望大家就以上3个问题“畅所欲言”，谈各自的看法。据发布称，透过视讯，黑龙江省、山东省、湖南省、广东省、云南省政府负责同志都“抛开手中稿件”，围绕上述3个问题，谈了对本地区今年经济总体情况和下一步经济走势的分析判断，并对国家政策等提出了建议。

李克强听完发言后说，感觉到大家对今年以来经济运行情况的分析是“实事求是”的，考虑下一步工作能兼顾多方面因素，从实际出发，提建议都“直言不讳”。李克强说：“这将为我们研究考虑做好下一步经济工作提供重要依据。你们讲真话，我们才能出实策。”

中国政府网并未发布地方政府负责人“讲真话”的内容，但宣称他们普遍反映，“国家今年宏观政策和助企纾困措施发挥了关键作用，各地经济和就业等主要指标都逐季回稳向好”。

该报道说，据发布，李克强要求省级政府当好“过路财神”，把中央下达的资金第一时间拨付给市县基层；同时不当“甩手掌柜”，调集省里财力资金，着力保居民就业、保基本民生、保市场主体。

中央社说，李克强还要求各地从实际出发，勇于打破不合理的利益格局，持续推出更多改革举措，更大启动力、增动力，为提高市场主体活跃度和催生新的市场主体创造更优环境，更好汇集众智众力，培育发展新动能。