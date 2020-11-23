美军神秘高官访问台湾 北京提威胁

路透社2020年11月22日引述匿名消息人士指，无预警低调访台的是负责美国在亚太地区军事情报的海军二星将领史都德曼（Michael Studeman）。（图片来源：美国海军官网撷图、中央社／看传媒合成）

中央社引述外电报道，美国海军少将史都德曼来台访问，中国外交部发言人赵立坚今天说，中方坚决反对任何形式的美台军事联系，并要求美方立即停止，中方将根据形势发展作出正当必要反应。此前网络消息传一架美国行政高官专机隐匿抵台，美国CIA高官密访台湾。

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据中央社今天报道称，传美军将领访台，中国称坚决反对并将作必要反应。同一时间，赵立坚并针对日前举行的美台经济对话声称，中方一贯反对美台官方往来，已对此向美方提出严正交涉。

该报道说，中国外交部下午举行例行记者会。综合中国媒体消息，赵立坚在回答媒体相关提问时，作上述表示。针对史都德曼（Michael Studeman）来台访问的消息，赵立坚说，中方坚决反对任何形式的美台官方往来和军事联系，这一立场是一贯的、明确的。

据赵立坚声称，中方敦促美方充分认清台湾问题的高度敏感性，恪守“一个中国原则”和“中美三个联合公报”规定，立即停止与台湾进行任何形式的官方往来和军事联系，慎重妥善处理台湾问题。中方将根据形势发展作出正当必要反应。至于美台经济对话，赵立坚宣布，中方一贯反对美台官方往来，已经向美方提出严正交涉。中方并敦促美方确实恪守“一个中国原则”和“中美三个联合公报规定”，停止美台官方往来和接触及提升美台实质关系，以免严重损害中美关系和台海和平与稳定。