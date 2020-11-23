美军神秘高官访问台湾 北京提威胁
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中央社引述外电报道，美国海军少将史都德曼来台访问，中国外交部发言人赵立坚今天说，中方坚决反对任何形式的美台军事联系，并要求美方立即停止，中方将根据形势发展作出正当必要反应。此前网络消息传一架美国行政高官专机隐匿抵台，美国CIA高官密访台湾。
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据中央社今天报道称，传美军将领访台，中国称坚决反对并将作必要反应。同一时间，赵立坚并针对日前举行的美台经济对话声称，中方一贯反对美台官方往来，已对此向美方提出严正交涉。
该报道说，中国外交部下午举行例行记者会。综合中国媒体消息，赵立坚在回答媒体相关提问时，作上述表示。针对史都德曼（Michael Studeman）来台访问的消息，赵立坚说，中方坚决反对任何形式的美台官方往来和军事联系，这一立场是一贯的、明确的。
据赵立坚声称，中方敦促美方充分认清台湾问题的高度敏感性，恪守“一个中国原则”和“中美三个联合公报”规定，立即停止与台湾进行任何形式的官方往来和军事联系，慎重妥善处理台湾问题。中方将根据形势发展作出正当必要反应。至于美台经济对话，赵立坚宣布，中方一贯反对美台官方往来，已经向美方提出严正交涉。中方并敦促美方确实恪守“一个中国原则”和“中美三个联合公报规定”，停止美台官方往来和接触及提升美台实质关系，以免严重损害中美关系和台海和平与稳定。
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